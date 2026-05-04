Dopo mesi di speculazioni e una primavera ricca di risultati straordinari, il fenomeno nuovo del ciclismo mondiale Paul Seixas ha ufficialmente confermato la sua partecipazione al Tour de France 2026. Il diciannovenne della Decathlon CMA CGM si preparerà a sfidare i big del pedale come Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard per tre settimane che promettono scintille. Le voci che davano per certo il debutto di Seixas alla Grande Boucle erano sempre più insistenti, soprattutto in seguito all’eccezionale serie di performance registrate in questa stagione primaverile.

Tra le più significative spiccano le vittorie nel Giro dei Paesi Baschi e nella Freccia Vallone, oltre a un secondo posto di alto rilievo alla Liegi-Bastogne-Liegi, che hanno consacrato il francese come il crack della nuova generazione del ciclismo internazionale.

'Il sogno della mia infanzia'

Il debutto al Tour di Seixas è destinato a essere uno dei più attesi degli ultimi decenni. La giovane promessa francese ha già dimostrato di poter competere ad altissimi livelli e ora vuole fare il salto definitivo. "Sono davvero entusiasta di annunciare che parteciperò al prossimo Tour de France", ha dichiarato con determinazione Seixas. "È il sogno della mia infanzia, qualcosa che ho spesso immaginato, e ora è proprio dietro l'angolo.

Ho solo 19 anni, ma come ho già detto, l'età non è né un ostacolo né una scusa".

Il corridore ha sottolineato che la decisione è stata presa con la massima attenzione e in stretta collaborazione con la dirigenza della squadra: "I miei risultati dall’inizio della stagione mi hanno dato molta fiducia; mi sento pronto e avrò obiettivi ambiziosi".

Contrariamente a quanto accade solitamente per i giovani al loro primo Tour, Seixas ha chiarito che non intende partecipare per fare esperienza: "Non è nella mia natura, né nella mia concezione del ciclismo, partecipare al Tour de France con il solo scopo di imparare; punterò al miglior risultato possibile".

Una posizione audace, che testimonia la fiducia nei propri mezzi e la voglia di emergere fin da subito ai massimi livelli.

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Prima di affrontare la Grande Boucle, il giovane francese sarà impegnato nel Tour Auvergne - Rhône-Alpes, il vecchio Criterium del Delfinato, una gara su strade a lui ben note che rappresenterà la preparazione ideale per il suo primo Grande Giro. Questo permetterà a Seixas di affinare la forma e testare le proprie capacità in vista dell’appuntamento clou della stagione.

Con un curriculum già impressionante e una mentalità da veterano, Paul Seixas si appresta dunque a scrivere una nuova pagina della storia del ciclismo francese e mondiale. L’attesa per il Tour de France 2026 cresce ogni giorno e la sfida con i fuoriclasse Pogacar e Vingegaard promette spettacolo e grande emozione.

Il ciclismo è pronto ad accogliere il suo nuovo campione, che ha già dimostrato di non avere paura di puntare in alto, a soli 19 anni.

Il programma di Paul Seixas