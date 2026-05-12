Il Foro Italico di Roma si accende con le straordinarie prestazioni di Jannik Sinner e Luciano Darderi, che alimentano il sogno di una storica finale tutta italiana agli Internazionali. Sinner ha superato Andrea Pellegrino con autorità, in meno di un’ora e mezza, confermando il suo eccellente stato di forma e allungando la sua impressionante striscia di successi nei tornei Masters 1000. Darderi, dal canto suo, ha compiuto una vera e propria impresa, eliminando la testa di serie numero due, il tedesco Alexander Zverev, al termine di una partita ricca di colpi di scena.

Nel derby italiano disputato sul Centrale, Sinner ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, chiudendo il primo set 6-2 e il secondo 6-3. Nonostante la buona prova di Pellegrino, che ha saputo mettere in difficoltà il numero uno del mondo soprattutto nella seconda frazione, l'azzurro ha dimostrato la sua superiorità. Con questa vittoria, Sinner ha raggiunto quota trentuno successi consecutivi nei tornei Masters 1000, eguagliando il record di Djokovic. Il suo prossimo avversario sarà Rublev, in un incontro che si preannuncia di grande interesse.

Darderi, rimonta epica e vittoria su Zverev

La vera sorpresa della giornata è stata la performance di Luciano Darderi, capace di sconfiggere Zverev dopo un inizio in salita.

L'italo-argentino aveva perso nettamente il primo set per 6-1, condizionato da giramenti e nausea. Tuttavia, nel secondo set, Darderi ha mostrato una determinazione ferrea, portando la sfida al tie-break e annullando ben quattro match point prima di imporsi per 12-10. Il terzo set ha visto un Darderi dominante, che ha rifilato un clamoroso 6-0 a Zverev, scatenando il tripudio del pubblico romano. "Sono anni che dico di voler vincere a Roma e il sogno oggi è ancora vivo", ha dichiarato un emozionato Darderi, che affronterà Jodar nei quarti di finale sul Centrale per un posto in semifinale. "Roma è il torneo della mia vita", ha aggiunto, definendo la vittoria su Zverev "la gara più emozionante della carriera".

Durante l'incontro, Zverev ha espresso critiche severe sulla superficie del secondo campo, definendolo "il peggiore sul quale abbia mai giocato". Darderi ha replicato con fair play, sottolineando l'importanza di adattarsi a tutti gli elementi, incluso il vento, lasciando che fosse il risultato finale a parlare.

Musetti eliminato, il sogno azzurro continua

Lorenzo Musetti è stato eliminato agli ottavi di finale da Ruud con il punteggio di 6-3, 6-1, uscendo così dalla top ten. "È una beffa, ma mi darà la spinta per ripartire", ha commentato Musetti, che ha giocato in condizioni fisiche precarie, spiegando di aver disputato il match "su una gamba sola". Il tennista ha espresso la sua determinazione a recuperare per i prossimi appuntamenti, pur ammettendo che la sua stagione è condizionata dagli infortuni e che il futuro resta incerto in attesa degli esami clinici.

A cinquant’anni dall’ultima vittoria italiana maschile al Foro Italico, il pubblico romano continua a sognare una finale tutta azzurra. Sinner ha scherzato sull'evento storico: "Qualche punto del passato sui social ho visto, ma la partita no…". Ora l'attenzione si sposta sui quarti di finale, dove Sinner e Darderi proveranno a proseguire la loro corsa verso un traguardo storico.