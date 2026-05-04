Il giovane talento del ciclismo francese, Paul Seixas, ha ufficializzato la sua attesissima partecipazione al prossimo Tour de France. A soli diciannove anni, il promettente corridore della Decathlon CMA CGM si appresta a diventare il ciclista più giovane a prendere il via alla Grande Boucle negli ultimi ottantanove anni. L'annuncio è stato diffuso attraverso i canali social della sua squadra, con un video intimo girato dalla casa dei nonni in Alta Savoia. In questo contesto familiare, Seixas ha condiviso la notizia con i suoi cari, rivelando con emozione: "Il prossimo luglio correrò davvero una gara".

Alla domanda della nonna, "Il Tour de France?", il giovane lionese ha risposto semplicemente, ma con determinazione: "Sì".

Questa decisione, ampiamente prevista, giunge dopo un inizio di stagione straordinario per Seixas, che nel 2026 ha già conquistato ben sette vittorie. Tra i suoi successi spiccano trionfi prestigiosi come il Giro dei Paesi Baschi e la Freccia Vallone. La sua eccezionale forma è stata ulteriormente confermata dal secondo posto alla Liegi-Bastogne-Liegi, dove è stato l'unico in grado di competere con il fuoriclasse Tadej Pogacar. Il debutto di Seixas al Tour de France è fissato per il 4 luglio a Barcellona, un evento che si preannuncia come un momento storico per il ciclismo francese e internazionale.

Una scelta ponderata e una preparazione meticolosa

La partecipazione di Paul Seixas al Tour de France è il risultato di una decisione collettiva, maturata attentamente in collaborazione con la direzione della sua squadra. Seixas ha espresso il suo entusiasmo, dichiarando: "C’est mon rêve d’enfant… l’âge n’est ni un frein ni une excuse", sottolineando con forza che l'età non rappresenta per lui né un ostacolo né una giustificazione. Il manager Dominique Serieys ha rafforzato questa visione, affermando: "Con molta umiltà, in una logica di apprendimento, Paul prenderà il via a Barcellona con reali ambizioni per ottenere il miglior risultato possibile nella classifica generale".

Per affrontare al meglio l'impegno della Grande Boucle, Seixas seguirà un programma di allenamento mirato che include un periodo di almeno due settimane in altura, precisamente in Sierra Nevada, Spagna.

Prima del grande appuntamento, il giovane corridore tornerà in gara al Tour Auvergne-Rhône-Alpes (precedentemente noto come Dauphiné), una competizione in cui lo scorso anno, alla sua prima partecipazione, aveva già dimostrato il suo valore chiudendo all'ottavo posto. Con la sua consueta determinazione, Seixas ha assicurato: "Non è il mio stato d’animo… punterò al miglior piazzamento possibile", evidenziando la sua ferma volontà di essere protagonista in quella che sarà la sua prima esperienza nella corsa a tappe più prestigiosa del mondo.

Un talento emergente nel panorama ciclistico mondiale

Il percorso di crescita di Paul Seixas si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso i giovani talenti nel ciclismo internazionale.

La sua precocità e gli straordinari risultati ottenuti in questa stagione lo proiettano tra i nomi più interessanti e promettenti del panorama mondiale. Il Tour de France rappresenterà per lui non solo una sfida importante e impegnativa, ma anche una preziosa opportunità di crescita e di confronto diretto con i migliori specialisti delle corse a tappe.

La scelta strategica di puntare su Seixas, frutto di una visione condivisa tra l'atleta e la sua squadra, testimonia la profonda fiducia nel suo potenziale e la chiara volontà di investire in un progetto a lungo termine. Il ciclismo francese osserva con grande interesse e aspettativa il debutto del giovane lionese, pronto a scrivere un nuovo e significativo capitolo nella ricca storia della Grande Boucle.