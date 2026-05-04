Jannik Sinner consolida la sua posizione di numero uno al mondo nel ranking ATP, raggiungendo quota 14.350 punti dopo il recente trionfo al torneo di Madrid. Il tennista italiano, atteso ora agli Internazionali d’Italia a Roma dove cercherà il suo primo titolo nella capitale, si porta così al terzo punteggio più alto nella storia del ranking computerizzato. Davanti a lui, in questa speciale classifica, si trovano solo Novak Djokovic, che nel 2016 superò i 16.000 punti, e Rafael Nadal, che nel 2009 raggiunse quota 15.390. Il successo a Madrid rappresenta il quinto titolo Masters 1000 consecutivo per il campione azzurro, proiettandolo tra i grandi della storia recente del tennis.

Il punteggio raggiunto da Sinner è un record storico significativo: è il primo giocatore a superare i 14.000 punti ATP dopo quasi dieci anni. Questo traguardo non si vedeva dai tempi di Novak Djokovic che, nell’ottobre del 2016, toccò quota 14.040 punti, con un massimo di 14.840 durante lo US Open 2016. Sinner, con i suoi 14.350 punti, si avvicina così ai grandi numeri dei campioni del passato e potrebbe incrementare ulteriormente il suo bottino nei prossimi appuntamenti sulla terra battuta, tra Roma e il Roland Garros.

Quattro italiani nella top 20 mondiale

Il tennis italiano vive un momento di grande entusiasmo, con ben quattro giocatori tra i primi venti del ranking ATP. Flavio Cobolli, grazie ai quarti di finale raggiunti a Madrid, firma il suo best ranking al numero 12.

Lorenzo Musetti si conferma nella top 10, attestandosi al decimo posto, pur perdendo una posizione. Luciano Darderi guadagna due posizioni e sale al numero 20. Infine, Gianluca Cadenasso, classe 2004, entra per la prima volta in top 200 grazie alla semifinale raggiunta in Sardegna, con un notevole balzo di 36 posizioni. Questi risultati testimoniano la crescita del movimento tennistico italiano.

Il panorama internazionale del tennis

Il circuito internazionale vede inoltre la crescita di altri giovani talenti. Rafael Jodar e Alexander Blockx hanno fatto il loro ingresso nella top 40 grazie ai risultati ottenuti a Madrid. Anche nel circuito femminile si registrano importanti progressi: Marta Kostyuk entra per la prima volta tra le prime quindici del mondo dopo il successo a Madrid e Hailey Baptiste debutta nella top 30. Il tennis mondiale si conferma in continua evoluzione, con nuove generazioni pronte a raccogliere l’eredità dei grandi campioni.