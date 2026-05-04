Il tabellone femminile degli Internazionali d'Italia è stato ufficialmente sorteggiato a Piazza del Popolo, a Roma, definendo i percorsi delle principali protagoniste del torneo. Per Jasmine Paolini, attuale campionessa italiana e tra le favorite del pubblico di casa, l'esordio avverrà direttamente al secondo turno. La sua prima avversaria sarà la vincente dell'incontro tra la rumena Jaqueline Cristian e la brasiliana Beatriz Haddad Maia, due giocatrici di buon livello che preannunciano un debutto impegnativo per la tennista toscana.

Il cammino di Paolini potrebbe complicarsi ulteriormente già al terzo turno, dove un potenziale incrocio la vedrebbe opposta a una tra Elise Mertens e Panna Udvardy.

Il sorteggio, dunque, non si è rivelato particolarmente benevolo per l'azzurra, che dovrà mantenere alta la concentrazione sin dai primi incontri per confermare le aspettative e difendere i colori italiani nel prestigioso torneo di casa.

Derby e sfide chiave per le italiane

Tra le altre protagoniste italiane, un derby nazionale spicca al primo turno: quello tra Lisa Pigato e Tyra Grant, una sfida che garantirà la presenza di almeno un'azzurra al secondo turno. Elisabetta Cocciaretto e Nuria Brancaccio attendono invece l'esito delle qualificazioni per conoscere le loro prime avversarie, mentre Lucrezia Stefanini dovrà affrontare un impegno arduo contro Jelena Ostapenko, già vincitrice del Roland Garros nel 2017.

Le altre italiane in campo vedranno Lucia Bronzetti opposta all’americana Kessler, Jennifer Ruggeri sfidare la turca Sonmez e Martina Trevisan confrontarsi con l’australiana Gibson.

Il tabellone vede Aryna Sabalenka come prima testa di serie, posizionata nello stesso lato di Paolini, con la possibilità di un incrocio in semifinale. Elena Rybakina è la seconda testa di serie del torneo. Presente a Roma anche la numero tre del mondo, Iga Swiatek, che ha espresso il suo affetto per la città: “Vorrei rimanere qui il più a lungo possibile, potersi allenare qua è qualcosa che solo Roma può offrire. È uno dei miei posti del cuore come Parigi e il Roland Garros”.

Il quadro del sorteggio e le prospettive per le azzurre

Il sorteggio, tenutosi in una delle piazze più iconiche della capitale, ha confermato la presenza di numerose tenniste di alto livello e ha riservato alle italiane un percorso tutt’altro che semplice. In particolare, Jasmine Paolini dovrà affrontare un cammino impegnativo già dai primi turni, con potenziali incroci contro avversarie di esperienza come Mertens e Andreeva. Per Lucrezia Stefanini, l’esordio contro Ostapenko rappresenta una delle sfide più difficili del primo turno, mentre per Cocciaretto e Brancaccio l’attesa di una qualificata potrebbe offrire un’opportunità per avanzare nel torneo.

Il torneo romano si conferma così uno degli appuntamenti più attesi della stagione, con il pubblico pronto a sostenere le proprie beniamine e con la speranza di vedere le tenniste italiane protagoniste fino alle fasi finali di questa importante competizione.