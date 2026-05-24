L'Italia della spada maschile ha conquistato la medaglia d'argento nella tappa di Coppa del Mondo a Berna, consolidando la sua posizione tra le squadre più competitive a livello internazionale. Il quartetto azzurro, formato da Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Simone Mencarelli, ha raggiunto la finale, arrendendosi solo alla formazione di casa, la Svizzera, al termine di un percorso che ha visto gli italiani protagonisti sulle pedane elvetiche.

La stagione agonistica si conclude con un bilancio estremamente positivo per la spada italiana: un totale di nove podi nella specialità maschile, con sei successi nelle competizioni individuali e tre nelle prove a squadre.

Questo risultato evidenzia la solidità e la profondità del movimento azzurro, che ora si prepara per i prossimi importanti appuntamenti internazionali: gli Europei, previsti dal 16 al 21 giugno in Francia, e i Mondiali, che si terranno dal 22 al 30 luglio a Hong Kong.

Bilancio delle altre specialità azzurre

Oltre alla spada maschile, anche le altre specialità azzurre hanno chiuso la stagione con risultati significativi. La squadra femminile di spada ha conquistato ben undici podi complessivi, di cui otto in gare individuali. Nell'ultima tappa di Coppa del Mondo a Saint Maur, in Francia, le spadiste azzurre hanno concluso al quinto posto nella prova a squadre, mantenendo una presenza costante tra le migliori del circuito mondiale.

La sciabola maschile, impegnata nell'ultima gara stagionale al Cairo, ha ottenuto il sesto posto nella prova a squadre, completando un'annata ricca di impegni e soddisfazioni per la scherma italiana nel suo complesso.

Il gruppo della spada maschile che ha gareggiato a Berna era composto da atleti di spicco nel ranking nazionale e internazionale. Tra questi figurano Matteo Galassi, attualmente il numero due al mondo, e Davide Di Veroli, posizionato al nono posto. Sotto la guida del commissario tecnico Diego Confalonieri, la squadra ha evidenziato una notevole coesione e una grande capacità di adattamento durante l'intera stagione, confrontandosi con avversari di alto livello e ottenendo risultati di grande prestigio.

L'ultimo weekend di Coppa del Mondo

L'ultimo weekend di Coppa del Mondo ha visto un'ampia partecipazione italiana, con ben quarantotto atleti azzurri impegnati in diverse tappe internazionali. Le competizioni si sono svolte in contemporanea: la spada femminile a Saint Maur, la spada maschile a Berna, la sciabola maschile al Cairo e la sciabola femminile a Lima. Il programma delle gare ha incluso fasi di qualificazione, competizioni individuali e prove a squadre, con la giornata finale interamente dedicata a queste ultime. La significativa presenza di atleti italiani tra i vertici del ranking mondiale sottolinea la qualità e la profondità del movimento schermistico nazionale, che si proietta con fiducia verso i prossimi Europei e Mondiali.

La stagione agonistica appena conclusa si configura come un importante banco di prova in vista delle imminenti grandi manifestazioni estive. In queste occasioni, l'Italia cercherà di ribadire e confermare il proprio ruolo di protagonista assoluta nel panorama della scherma internazionale.