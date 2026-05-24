Lacrime di delusione e orgoglio hanno segnato il volto di Mirco Maestri, corridore del Team Polti VisitMalta, al termine della quindicesima tappa del Giro d'Italia. Giunto al traguardo di Milano in secondo posto, dopo una lunga e combattuta fuga di 155 chilometri, il ciclista ha trattenuto a stento le lacrime, esprimendo un profondo rammarico per la vittoria sfuggita.

La tappa, partita da Voghera, ha visto Maestri protagonista di un'azione coraggiosa, culminata in una volata finale persa contro il norvegese Fredrik Dversnes Lavik. Le sue parole a caldo hanno rivelato il peso dell'occasione mancata: “Mattia Bais mi ha messo in condizione di vincere, ce l’abbiamo messa tutta.

Sento di aver fallito perché quando lavorano così per te e sbagli è ancor più pesante”.

Nonostante la sconfitta, Maestri ha riconosciuto la forza dell'avversario. “Oggi sentivo che poteva essere una giornata buona”, ha commentato, aggiungendo: “Abbiamo fatto un bel lavoro, siamo andati tutti d’accordo fino alla fine consapevoli di dover aspettare la fine per giocarcela, ma Dversnes Lavik è stato il più forte”. Il ciclista ha poi analizzato la volata, ipotizzando un piccolo errore tattico: “Forse potevo partire appena un po’ più lungo”.

Il sogno di riscatto e la metafora dell'ape

Il dolore per il secondo posto si è fuso con una determinazione incrollabile, espressa attraverso una riflessione personale e suggestiva.

“Una volta ho letto che le api non sono progettate per volare. Ecco a modo mio cercherò di diventare ape e vincere una tappa prima o poi”, ha dichiarato Maestri. Questa immagine incarna il suo desiderio di riscatto e la volontà di superare i limiti, trasformando la delusione in motivazione per i successi futuri.

La vittoria della quindicesima tappa è andata a Fredrik Dversnes Lavik, corridore norvegese della Uno-X Mobility, impostosi nello sprint ristretto tra i fuggitivi. Dietro a Maestri, secondo classificato, si è piazzato Martin Marcellusi. La fuga, avviata nelle fasi iniziali della corsa, ha resistito al ritorno del gruppo, permettendo a Dversnes di conquistare il successo più significativo della sua carriera.