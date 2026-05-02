Matteo Arnaldi ha conquistato l'accesso alla finale del Sardegna Open Challenger 175, in corso a Cagliari. Il tennista sanremese ha superato in semifinale il connazionale Gianluca Cadenasso con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-0. L'incontro, disputato sul campo centrale di Monte Urpinu, ha visto Arnaldi ribaltare una situazione inizialmente sfavorevole, imponendosi con autorità dopo un primo set dominato dal genovese.

Il Derby Ligure: La Svolta nel Secondo Set

Il match era iniziato con Cadenasso che imponeva il proprio ritmo, mettendo in difficoltà Arnaldi e costringendolo all'errore, chiudendo il primo parziale per 6-1.

Tuttavia, nel secondo set, Arnaldi ha mostrato una decisa reazione, rispondendo colpo su colpo e restituendo immediatamente il 6-1 iniziale. Nel set decisivo, il sanremese ha preso il largo con determinazione: un susseguirsi di servizi vincenti e break decisivi lo ha portato a chiudere con uno smash che ha sancito il 6-0 finale, coronando una rimonta impressionante.

La Finale: Arnaldi Contro l'Ex Numero Sei Hurkacz

In finale, in programma domani alle 15:00 sul Centrale di Monte Urpinu, Arnaldi affronterà il polacco Hubert Hurkacz, un avversario di calibro internazionale, già ex numero sei del mondo. Hurkacz ha raggiunto l'atto conclusivo dopo una semifinale combattuta contro l'argentino Roman Burruchaga.

Il polacco ha rischiato di uscire dal torneo, trovandosi sotto di un set e sul 4-5 nel secondo parziale, ma è riuscito a trascinare l'avversario al tie-break e a imporsi poi nel terzo set, dimostrando grande tenacia.

Un Traguardo Significativo per Arnaldi

Questa vittoria rappresenta per Arnaldi la prima finale raggiunta in un torneo da giugno 2023, quando si aggiudicò il Challenger 100 di Heilbronn. Il successo in semifinale interrompe una serie di risultati altalenanti, restituendo piena fiducia al tennista sanremese e consolidando la sua posizione all'interno del circuito professionistico. Questo traguardo sottolinea un momento di ritrovata forma e determinazione per Arnaldi, proiettandolo verso nuove sfide e confermando il suo potenziale nel panorama tennistico.