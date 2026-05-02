Nel vibrante contesto del Gran Premio di Formula 1 di Miami, Kimi Antonelli ha conquistato la pole position per la gara sprint, un appuntamento in programma domani, sabato, alle ore 18 italiane. La sua prestazione ha posto le basi per un weekend di gara entusiasmante. Immediatamente alle sue spalle, in seconda posizione, si è piazzato Lando Norris con la McLaren, mostrando la sua consueta velocità. La terza casella della griglia è stata occupata da Oscar Piastri, compagno di squadra di Norris. A chiudere la seconda fila, in quarta posizione, troviamo la Ferrari di Charles Leclerc, che ha comunque assicurato una buona partenza.

La Griglia di Partenza della Sprint

La sessione di qualifica sprint ha delineato una griglia di partenza competitiva. Al comando si è imposto Kimi Antonelli, seguito da Lando Norris in seconda posizione e Oscar Piastri in terza. La Ferrari di Charles Leclerc ha ottenuto il quarto posto. Subito dietro, in quinta posizione, si è piazzato Max Verstappen con la sua Red Bull. La sesta posizione è andata a George Russell su Mercedes, mentre la settima è stata assegnata alla Ferrari di Lewis Hamilton. Queste prime posizioni promettono una gara sprint ricca di azione.

Dinamiche della Qualifica

La sessione decisiva ha evidenziato la superiorità di Kimi Antonelli, che ha saputo assicurarsi la partenza al palo con una guida impeccabile.

La McLaren, con Lando Norris, ha conquistato un posto in prima fila, confermando la sua forza. Nonostante l'impegno, la Ferrari di Charles Leclerc non è riuscita ad andare oltre la quarta posizione, un risultato comunque solido. La lotta per le posizioni di vertice è stata serrata, con distacchi minimi che preannunciano una sprint race combattuta.

Analisi della Sessione Decisiva

L'andamento della SQ3 ha visto Antonelli dominare la scena, siglando il miglior tempo assoluto grazie a un tentativo decisivo su pneumatici morbidi. Questa performance ha confermato non solo il suo talento, ma anche la forza emergente della Mercedes nel weekend di Miami. Alle sue spalle, la presenza di Norris e Piastri ha ribadito la competitività della McLaren, che si conferma tra le scuderie più in forma.

La sessione ha offerto uno spaccato interessante sulle gerarchie attuali.

In particolare, la sessione di qualifica ha messo in luce una Mercedes in netta crescita, con Kimi Antonelli autore di una prestazione convincente e promettente. Parallelamente, Lando Norris ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di mantenere un ritmo elevato e di lottare per le posizioni di vertice, capitalizzando l'esperienza accumulata. Questo equilibrio di forze tra i team di punta promette una gara sprint ricca di emozioni.