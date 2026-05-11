Una notizia di grande rilievo per Roma e per la comunità sportiva: da metà settembre, lo Stadio dei Marmi Pietro Mennea, situato nel cuore del Parco del Foro Italico, riaprirà al pubblico in modo permanente e completamente gratuito. Questa iniziativa, attesa con interesse, è destinata a trasformare l'accesso a uno degli impianti sportivi più emblematici della capitale, rendendolo un punto di riferimento inclusivo per cittadini e appassionati.

La struttura sarà accessibile ogni giorno, offrendo la possibilità di praticare attività fisica anche in orario serale.

L'intervento include l'introduzione di servizi moderni e la creazione di un nuovo circuito per la corsa, elementi che miglioreranno significativamente l'esperienza degli utenti. Tutto ciò si inserisce nel progetto “Sport Illumina”, un'iniziativa finanziata dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e ideata da Sport e Salute.

Un nuovo accesso per lo Stadio dei Marmi

Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, ha sottolineato la portata di questa trasformazione. Le sue dichiarazioni evidenziano l'impegno a rendere lo stadio un luogo veramente inclusivo: “da metà settembre sarà accessibile a tutti, gratuitamente e ogni giorno, anche in orario serale, con servizi moderni e con un nuovo circuito per la corsa”.

Questa affermazione rafforza la visione di un impianto sportivo che non solo riapre, ma si rinnova profondamente per rispondere alle esigenze della comunità.

Il progetto “Sport Illumina”, di cui questa riapertura è parte integrante, ha come obiettivo primario la valorizzazione del Parco del Foro Italico. L'intento è trasformare quest'area in uno spazio aperto, dinamico e accogliente, interamente dedicato alla pratica dello sport per tutti, eliminando le barriere economiche e temporali. Si promuove così un modello di sport più libero e accessibile per la capitale.

Impianto rinnovato per attività fisica e benessere

La riapertura dello Stadio dei Marmi rappresenta un passo concreto verso la promozione di uno sport senza barriere.

La struttura è stata concepita per offrire una gamma completa di servizi che ne faciliteranno l'utilizzo quotidiano. Tra le novità, spicca un circuito esterno dedicato alla corsa, ideale per allenamenti o semplici passeggiate. A completare l'offerta, saranno disponibili spogliatoi moderni, docce e armadietti sicuri, garantendo comfort e praticità agli sportivi.

Questi miglioramenti permetteranno a chiunque di correre, giocare e allenarsi non solo durante il giorno, ma anche nelle ore serali, sfruttando al meglio le potenzialità di un'area completamente connessa con l'intero Parco del Foro Italico. L'illuminazione adeguata e i servizi rinnovati renderanno l'esperienza sportiva sicura e piacevole a qualsiasi ora, incentivando partecipazione e benessere.

Servizi aggiuntivi e omaggio a Pietro Mennea

Per arricchire ulteriormente l'offerta per i cittadini, l'impianto sarà dotato di un'illuminazione all'avanguardia, essenziale per l'utilizzo serale. Il circuito esterno per la corsa avrà una lunghezza stimata di circa ottocento metri, offrendo uno spazio ampio e ben definito per l'attività fisica. Oltre agli spogliatoi, docce e servizi igienici, è prevista la realizzazione di un museo dedicato al campione Pietro Mennea. Questo spazio culturale sarà un tributo alla memoria di un'icona dello sport italiano, offrendo ai visitatori l'opportunità di conoscere la sua storia e le sue imprese, completando così l'esperienza offerta dal rinnovato Stadio dei Marmi e rafforzando il suo valore storico e sportivo.