Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha sciolto ogni riserva, confermando ufficialmente la presenza di Neymar tra i ventisei convocati per i prossimi Mondiali. La decisione arriva nonostante l'attaccante sia alle prese con una lesione di secondo grado al polpaccio destro, un infortunio subito nei giorni scorsi che aveva sollevato non poche preoccupazioni. La sua inclusione nella rosa finale per il prestigioso torneo iridato sottolinea la fiducia riposta dal tecnico nel recupero del fuoriclasse.

Il recupero di Neymar e la ferma posizione del CT

Le stime mediche indicano per Neymar un periodo di recupero compreso tra le due e le tre settimane. Questo significa che il giocatore dovrebbe essere pienamente disponibile per la seconda partita del girone, che vedrà il Brasile affrontare Haiti. Ancelotti ha voluto dissipare ogni dubbio sulla sua scelta, affermando con chiarezza: “Se non potrà esserci alla prima partita, ci sarà alla seconda. Non cambieremo nessuno, i ventisei scelti giocheranno”. Questa dichiarazione ribadisce la sua ferma intenzione di non modificare la lista dei convocati, dimostrando piena fiducia nel gruppo selezionato.

Interrogato sulla possibilità di aver agito diversamente se avesse avuto conoscenza anticipata della gravità dell'infortunio, il tecnico ha risposto con una metafora popolare, evidenziando l'inutilità dei "se" e dei "ma" a posteriori.

Ha inoltre sottolineato come la decisione di mantenere Neymar in squadra sia stata presa in totale autonomia, senza alcuna pressione esterna, ma basandosi esclusivamente sulle valutazioni interne e sulla fiducia nel processo di recupero dell'atleta.

La preparazione del Brasile in vista dei Mondiali

Nel frattempo, la nazionale verdeoro prosegue la sua preparazione in vista dell'imminente debutto mondiale. Domani è in programma un'amichevole di prestigio contro Panama, che si disputerà nello storico stadio Maracanã. Questo incontro rappresenta l'ultima tappa di rodaggio prima dell'inizio ufficiale del torneo. La formazione iniziale per l'amichevole è già stata definita e vedrà in campo Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Jr.

e Luiz Henrique. Alcune assenze sono dovute agli impegni ancora in corso dei calciatori con i rispettivi club europei.

Il nuovo ruolo di Neymar nella strategia di Ancelotti

Approfondendo le dinamiche interne, emerge che Ancelotti ha delineato un ruolo ben preciso per Neymar all'interno della squadra. Non più investito della fascia di capitano né garantito come titolare fisso, il giocatore è stato invitato a moderare la sua esposizione sui canali social media. Questa strategia è stata definita a seguito di una videoconferenza che ha coinvolto il commissario tecnico, il direttore sportivo Rodrigo Caetano e lo stesso Neymar. Durante l'incontro, l'attaccante ha mostrato una buona attitudine e una notevole predisposizione ad accettare e interpretare questo nuovo ruolo, segno di un impegno rinnovato verso gli obiettivi della squadra.

Il tecnico ha inoltre ribadito l'importanza del percorso di valutazione del giocatore: “Abbiamo valutato Neymar durante tutto l’anno. È un giocatore importante, tornerà a esserlo durante questo Mondiale”. Questa dichiarazione rafforza l'idea che la scelta di includerlo non sia stata dettata dall'improvvisazione, ma da una profonda conoscenza delle sue capacità e del suo potenziale contributo, nonostante l'attuale infortunio, in un torneo così cruciale.