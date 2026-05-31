Jonas Vingegaard ha scritto una nuova pagina nella storia del ciclismo, completando la tripletta delle grandi corse a tappe. Il corridore danese, già vincitore del Tour de France e della Vuelta a España, ha conquistato il Giro d’Italia, raggiungendo un traguardo che solo pochi grandi campioni come Anquetil e Merckx erano riusciti a centrare. L’arrivo a Roma è stato segnato da un momento di grande emozione: Vingegaard, visibilmente commosso, ha abbracciato la moglie e i due figli, entrambi vestiti con la maglia rosa, simbolo del primato nella corsa.

"Aver vinto il Giro e metterlo in bacheca con Tour e Vuelta è davvero speciale: è difficile trovare le parole", ha dichiarato Vingegaard subito dopo il traguardo. Il successo nella corsa italiana rappresenta per il danese un sogno realizzato e un risultato che lo inserisce di diritto tra i grandi del ciclismo mondiale. L’abbraccio con la famiglia, avvenuto pochi istanti dopo aver tagliato il traguardo, ha sottolineato la dimensione personale e umana di questa impresa sportiva.

Un trionfo che entra nella storia del ciclismo

Con questa vittoria, Vingegaard diventa l’ottavo corridore nella storia a vincere tutte e tre le grandi corse a tappe. Il danese, che corre per il Team Visma–Lease a Bike, ha chiuso il Giro d’Italia con un vantaggio di cinque minuti e ventidue secondi su Felix Gall, secondo classificato, mentre Jai Hindley ha completato il podio.

"È qualcosa che ho sognato per tutta la vita… sono senza parole", ha aggiunto Vingegaard, ancora emozionato durante la sua prima intervista da vincitore del Giro.

La tappa conclusiva, con arrivo a Roma dopo 131 chilometri e un circuito finale nella capitale, è stata vinta in volata da Jonathan Milan. Per Vingegaard, invece, la soddisfazione più grande è stata quella di poter condividere il momento con la propria famiglia, che lo ha sostenuto lungo tutto il percorso.

Le prossime sfide di Vingegaard

Il successo al Giro d’Italia apre ora nuovi scenari per Vingegaard, che punta a un’altra impresa storica: il doppio successo Giro-Tour nella stessa stagione, un traguardo raggiunto solo da otto uomini nella storia del ciclismo.

Dopo aver dominato il suo primo Giro, il danese guarda già al prossimo Tour de France, dove cercherà di aggiungere un ulteriore capitolo alla sua straordinaria carriera.

La tripletta Tour-Vuelta-Giro rappresenta una delle sfide più difficili e prestigiose per un ciclista professionista. Vingegaard, con la sua determinazione e il supporto della famiglia, ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli su tutti i terreni, entrando così nell’élite dei grandi campioni del ciclismo internazionale.