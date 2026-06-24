Il campione italiano Gregorio Paltrinieri ha espresso le sue considerazioni in merito al tratto della Senna che ospiterà le gare di nuoto in acque libere in occasione degli Europei di Parigi 2026. Il nuotatore ha evidenziato una netta differenza tra il percorso previsto per la rassegna continentale e quello utilizzato durante i recenti Giochi Olimpici, sottolineando l'importanza di una valutazione approfondita delle condizioni del fiume e la necessità improrogabile di predisporre un piano alternativo in caso di criticità.

"Il tratto della Senna scelto per gli Europei è diverso da quello dei Giochi.

Abbiamo chiesto che venga previsto un piano B, perché le condizioni potrebbero cambiare rapidamente e, a differenza delle Olimpiadi, questa volta sarà una settimana di gare e i valori potrebbero non essere a posto sempre, rendendo indispensabile disporre di un'alternativa valida", ha dichiarato Paltrinieri. Il campione ha ribadito con forza che la sicurezza degli atleti deve rappresentare la priorità assoluta e che, qualora le condizioni ambientali non fossero ottimali, è fondamentale disporre di una soluzione pronta per assicurare lo svolgimento regolare e sicuro delle competizioni.

Le preoccupazioni per la qualità dell'acqua della Senna

Paltrinieri ha posto un forte accento anche sulla delicata questione della qualità dell'acqua della Senna, un tema già emerso con insistenza in occasione delle precedenti Olimpiadi.

"Non possiamo permetterci di rischiare sulla salute degli atleti. Serve attenzione massima e un monitoraggio costante", ha aggiunto con fermezza. Il nuotatore ha sottolineato l'importanza cruciale di un confronto continuo e costruttivo tra gli organizzatori dell'evento e gli atleti stessi, al fine di individuare e implementare le soluzioni più efficaci in vista dell'importante appuntamento continentale.

Gli Europei di nuoto a Parigi: sfide e preparativi

Gli Europei di nuoto in acque libere rappresentano uno degli eventi più attesi e significativi nel calendario sportivo internazionale. La preparazione di questa manifestazione prosegue con una particolare attenzione rivolta agli aspetti logistici e, soprattutto, a quelli ambientali.

Questa cura è anche il risultato delle esperienze e delle lezioni apprese durante i recenti Giochi Olimpici, che hanno evidenziato le complessità legate alle competizioni in un contesto urbano come quello della Senna. Gli organizzatori stanno lavorando incessantemente per garantire standard elevati di sicurezza e qualità, pienamente consapevoli delle sfide intrinseche poste da una competizione di tale portata in un grande fiume cittadino.

L'attenzione rimane dunque elevata, sia tra gli atleti che si preparano a scendere in acqua, sia tra tutti gli addetti ai lavori coinvolti nell'organizzazione. L'obiettivo comune è quello di assicurare una manifestazione all'altezza delle aspettative, che sia in grado di rispettare pienamente la salute e il benessere di tutti i partecipanti, consolidando al contempo la reputazione di Parigi come città ospitante di grandi eventi sportivi internazionali.