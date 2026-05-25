La tappa di Milano che ha concluso la seconda settimana del Giro d’Italia ha scatenato un acceso dibattito sulle condizioni di sicurezza del percorso cittadino finale. I corridori, una volta entrati nel circuito disegnato nel centro di Milano, hanno richiesto e ottenuto la neutralizzazione dei tempi prima dell’ultimo giro, ritenendo troppo rischioso il tracciato. La decisione ha suscitato sorpresa e critiche, poiché le ampie strade, le poche curve e le condizioni meteo favorevoli sembravano non giustificare un’allerta così alta.

'Buche e roiaie, non mi sentivo sicuro'

Jonas Vingegaard, maglia rosa della corsa, si è fatto interprete del malcontento del gruppo. Il campione danese ha spiegato come il gruppo avesse discusso a lungo della sicurezza e come lui in prima persona abbia interpellato la direzione di gara, ricevendo ascolto e comprensione. "Tutti noi corridori pensiamo che forse questo non fosse il circuito più sicuro su cui gareggiare", ha dichiarato Vingegaard, "abbiamo deciso di fare qualcosa e così sono andato alla macchina della direzione. Oggi ci hanno davvero ascoltato, quindi penso che anche noi come corridori dovremmo ringraziare la giuria".

Durante la conferenza stampa post-tappa, Vingegaard ha voluto chiarire che la sua iniziativa non era dettata dal solo ruolo di leader della classifica generale.

"Penso che l’avrei fatto comunque, anche senza la maglia rosa, ma forse quando la maglia rosa lo fa ha un po’ più di potere". Il corridore ha poi motivato la decisione rimarcando le condizioni del tracciato: "C'erano molte buche, praticamente per tutto il tempo. Non mi sono mai sentito al sicuro nel cercare di prendere una borraccia o un gel, c’erano molte rotaie del tram ed è stato molto accidentato superarle".

'Napoli era un arrivo più pericoloso'

Le parole di Vingegaard trovano però una netta contrapposizione nelle opinioni di alcuni ex professionisti e addetti ai lavori. L'ex campione Claudio Chiappucci, intervenuto a Quibicisport, ha espresso un giudizio opposto sulla presunta pericolosità del circuito milanese.

"Di buche non ne ho viste — ha commentato Chiappucci — Le rotaie c’erano ma non si trovavano quasi mai sulla traiettoria dei corridori, quindi non creavano pericoli. La strada era larga, le curve erano ampie. C’era qualche pezzettino di pavé ma l’arrivo a Napoli secondo me era più pericoloso, e infatti lì c’è stata una caduta".

Questa divergenza di opinioni tra i protagonisti del Giro mette in luce la complessità nella valutazione dei rischi sulle strade nelle gare ciclistiche, soprattutto quando si svolgono in circuiti cittadini. Lo scontro di vedute apre un importante dibattito sulle future scelte organizzative per evitare tensioni e garantire allo stesso tempo sicurezza e spettacolo. La tappa di Milano resterà probabilmente un episodio emblematico di come percezioni soggettive e condizioni tecniche possano influenzare le decisioni durante una grande gara a tappe.