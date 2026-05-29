Il giovane tennista brasiliano João Fonseca ha scritto una pagina di storia venerdì a Parigi, sconfiggendo Novak Djokovic con i parziali di 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5. Questa vittoria straordinaria gli ha garantito l'accesso per la prima volta agli ottavi di finale di un Grande Slam, un momento indimenticabile.

Un match epico sul campo Philippe-Chatrier

In una battaglia durata quasi cinque ore, Fonseca ha dimostrato una resilienza incredibile. Dopo aver perso i primi due set, il brasiliano ha ribaltato le sorti dell'incontro contro il campione serbo, affidandosi a un servizio potente.

Nel game decisivo, affrontando un break point, Fonseca ha sfoderato tre ace consecutivi, sigillando una vittoria che rimarrà negli annali. «Credo di essermi sentito proprio come John Isner», ha confessato Fonseca: «Ero semplicemente felicissimo di poter chiudere così». La sua performance è stata uno spettacolo di forza mentale e tecnica.

Il contesto e il significato di una vittoria storica

Oltre a raggiungere per la prima volta gli ottavi di finale nella sua sesta partecipazione a un Grande Slam, Fonseca ha celebrato questo trionfo nel giorno del compleanno di sua madre, Roberta, presente tra gli spettatori. La vittoria segna anche la fine del percorso di Djokovic, che puntava al suo 25° titolo del Grande Slam e arrivava da tre successi consecutivi al Roland Garros.

Questo risultato non è solo un successo personale, ma rappresenta un cambio di guardia simbolico nel panorama tennistico.

Le implicazioni di un trionfo inatteso

Il match è stato impegnativo per Djokovic, che, a 39 anni, ha risentito del caldo intenso (33°C) e del logoramento fisico accumulato nelle lunghe partite precedenti. «È dura perdere in questo modo», ha ammesso il serbo, riconoscendo la superiorità dell'avversario. Fonseca è diventato il primo adolescente a sconfiggere Djokovic in un Grande Slam e il primo a completare due rimonte da due set a zero nello stesso torneo negli ultimi 30 anni. Questa vittoria proietta Fonseca tra le stelle emergenti e apre la strada a un nuovo campione inedito al Roland Garros, rendendo l'edizione di quest'anno ancora più imprevedibile e avvincente.