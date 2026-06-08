Il numero uno del ranking mondiale di tennis, Jannik Sinner, si è recato questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti medici, trascorrendo ore in day hospital nel Padiglione Diamante dell’area solventi per i controlli programmati.

Questi esami fanno seguito al malore accusato da Sinner lo scorso 28 maggio durante il Roland Garros. Nel match contro Juan Manuel Cerundolo, il campione aveva manifestato un colpo di calore, con vomito e crampi muscolari. Nonostante un vantaggio di due set e 5-1 nel terzo parziale, Sinner fu rimontato dall’argentino, che si aggiudicò la partita al quinto set.

Controlli e monitoraggio fisico

Gli accertamenti al San Raffaele erano stati pianificati per monitorare le condizioni fisiche dell’atleta dopo le intense settimane di competizioni. Precedentemente, Sinner aveva effettuato controlli al J Medical di Torino, struttura medica della Juventus, per valutare il suo stato di salute dopo il malore.

Prima di Milano, il tennista aveva trascorso un breve relax in Sardegna, avvistato in buono stato di forma all’aeroporto di Olbia. Al termine delle visite odierne, Sinner ha lasciato l’ospedale, evitando dichiarazioni e limitandosi a un cortese saluto prima di salire su un van con il professor Alberto Zangrillo.

Programma futuro e obiettivi stagionali

Possibili ulteriori controlli al San Raffaele domani.

In attesa degli esiti, Sinner salterà i tornei di Halle e del Queens, con l’obiettivo di recuperare la miglior condizione in vista di Wimbledon, appuntamento clou.

Il mondo del tennis e i tifosi seguono con attenzione la vicenda, in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del campione italiano, protagonista di una stagione esaltante e ora chiamato a gestire con prudenza il recupero fisico.