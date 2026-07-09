La seconda semifinale del prestigioso torneo di Wimbledon vedrà affrontarsi sul campo centrale due giganti del tennis: Jannik Sinner e Novak Djokovic. Questo attesissimo incontro seguirà la prima semifinale, che metterà di fronte Alexander Zverev e la rivelazione Arthur Fery. Il primo match è programmato per le 14:30 ora italiana, inaugurando una giornata all'insegna del grande tennis sull'erba londinese.

Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking mondiale e campione in carica di Wimbledon, si misurerà con Novak Djokovic, detentore di ben sette titoli sul sacro prato inglese.

La sfida promette scintille, con entrambi i giocatori determinati a conquistare un posto nella finale.

Il quadro delle semifinali di Wimbledon 2026 è completato da Alexander Zverev, numero tre del mondo e fresco vincitore del Roland Garros, e dal britannico Arthur Fery. Quest'ultimo, classificato al numero 114 del ranking, ha sorpreso tutti raggiungendo le semifinali dopo aver eliminato Flavio Cobolli nei quarti di finale, dimostrando un talento eccezionale e una grande determinazione.

Il percorso verso la semifinale

Per arrivare a questo punto cruciale del torneo, i quattro semifinalisti hanno superato ostacoli significativi. Jannik Sinner ha sconfitto Miomir Kecmanovic, Nuno Borges, Jenson Brooksby, Shintaro Mochizuki e Jan-Lennard Struff.

Novak Djokovic ha avuto la meglio su Wu Yibing, Stefanos Tsitsipas, Arthur Rinderknech, Roman Safiullin e Felix Auger-Aliassime.

Anche Alexander Zverev ha mostrato una forma eccellente, eliminando Alexander Blockx, Valentin Royer, Marcos Giron, Jiri Lehecka e Taylor Fritz. La sorprendente cavalcata di Arthur Fery lo ha visto superare Damir Dzumhur, Otto Virtanen, Zizou Bergs, Grigor Dimitrov e, come menzionato, Flavio Cobolli, consolidando il suo status di rivelazione del torneo.

Precedenti e titoli Major

Il confronto diretto tra Sinner e Djokovic è sempre un evento clou. L'italiano detiene un leggero vantaggio nei precedenti, con un bilancio di 6-5 a suo favore, sebbene l'ultimo scontro diretto, avvenuto nella semifinale degli Australian Open di gennaio, abbia visto prevalere il serbo.

A Wimbledon, i due si sono già incrociati tre volte, con Sinner che ha trionfato nell'ultima semifinale disputata lo scorso anno.

Analizzando i successi nei tornei del Grande Slam, Jannik Sinner vanta già quattro titoli: due Australian Open (2024 e 2025), un US Open (2024) e un Wimbledon (2025). Novak Djokovic detiene un record impressionante con ventiquattro titoli Major, tra cui dieci Australian Open, sette Wimbledon, quattro US Open e tre Roland Garros.

Alexander Zverev ha conquistato il suo primo Slam al Roland Garros lo scorso mese, un traguardo significativo nella sua carriera. Per Arthur Fery, invece, questa è la prima semifinale in un torneo del Grande Slam, e il giovane britannico è ancora alla ricerca del suo primo titolo Major, un obiettivo che potrebbe raggiungere proprio in questa edizione di Wimbledon.

Punti e montepremi in palio

La posta in gioco per i semifinalisti è elevata, non solo in termini di prestigio. I quattro giocatori si contendono 800 punti ATP e un premio in denaro di 900.000 sterline. Il vincitore finale del torneo riceverà l'importante cifra di 3,6 milioni di sterline e ben 2.000 punti ATP, mentre il finalista si aggiudicherà 1.8 milioni di sterline e 1.300 punti ATP. Tutto è pronto per una giornata indimenticabile, con i protagonisti pronti a scrivere un nuovo capitolo nella storia del tennis.