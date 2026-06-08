I campioni olimpici Julien Alfred e Noah Lyles, medaglie d’oro nei cento metri, hanno scelto il prestigioso Centro Sportivo Fiamme Gialle di Castelporziano per la fase finale della loro preparazione atletica. Dal cinque all’otto giugno, la struttura ha ospitato l’élite mondiale dell’atletica leggera, offrendo un ambiente ottimale per allenamenti di altissimo livello.

I campioni a Castelporziano

La campionessa olimpica dei cento metri a Parigi 2024, Julien Alfred, e il campione olimpico dei cento metri, nonché tre volte campione del mondo dei duecento metri, Noah Lyles, hanno trovato nel Centro Sportivo Fiamme Gialle di Castelporziano la base ideale per i loro allenamenti.

Insieme a loro, la struttura ha accolto anche altri atleti di spicco del panorama internazionale, tra cui Jaydon Hibber (specialista del salto triplo), Nickisha Pryce (impegnata nei 400 metri) e Ackelia Smith (eccellenza nel salto in lungo). Tutti si stanno preparando per le prossime e decisive tappe della Diamond League.

Eccellenza delle strutture e accoglienza

L’accoglienza dei campioni è stata curata dal comandante del Centro Sportivo, il generale Antonio Marco Appella, e dal comandante del primo Nucleo, il tenente Stefano Anceschi. I due atleti hanno espresso grande apprezzamento per la struttura: “È molto difficile trovare delle strutture così performanti dove potersi allenare – hanno dichiarato Lyles e Alfred – e siamo veramente grati di essere qui.

Per noi è essenziale poter disporre delle opportunità offerte da questo Centro Sportivo, sia come ambiente sia come attrezzature. Non manca nulla per fare atletica ad alto livello, dalla fisioterapia ai macchinari più specifici per la preparazione atletica, per non parlare poi dell’accoglienza ricevuta e della disponibilità del personale.”

Durante le sessioni di allenamento, che si sono alternate tra pista e palestra, i campioni hanno avuto modo di incontrare anche Antonella Palmisano, a sua volta impegnata in una seduta di rifinitura. La mattinata si è conclusa con un gesto simbolico: la consegna della maglietta delle Fiamme Gialle a Lyles e Alfred, seguita da un momento conviviale con un pranzo presso la mensa del Centro, insieme agli atleti e ai tecnici gialloverdi.

Il Centro Sportivo Fiamme Gialle: un polo d'eccellenza

Il Centro Sportivo Fiamme Gialle, situato a Castelporziano, si conferma come una delle principali strutture italiane dedicate all’allenamento di atleti di alto profilo. Questo polo d’eccellenza fa parte dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, l’organismo sportivo della Guardia di Finanza che supporta numerose discipline, inclusa l’atletica leggera. La struttura è interamente equipaggiata per offrire un supporto completo e integrato agli atleti, con servizi che spaziano dalla fisioterapia alle attrezzature più specifiche e all’avanguardia per la preparazione atletica, garantendo così condizioni ottimali per il raggiungimento delle massime prestazioni.