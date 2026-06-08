Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking ATP, si è recato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti medici programmati. Il tennista altoatesino, attualmente nel Padiglione Diamante, dovrebbe lasciare la struttura già in serata.

Questi controlli seguono il malore che aveva colpito Sinner durante il Roland Garros lo scorso 28 maggio. L'episodio, che ha destato preoccupazione, si è verificato nel match contro Juan Manuel Cerundolo, quando il campione ha accusato un improvviso calo fisico che ne ha compromesso il rendimento e portato alla sconfitta.

Accertamenti e dichiarazioni di Sinner

Il percorso verso questi approfondimenti è iniziato con i primi riscontri medici ottenuti al J-Medical di Torino. Gli accertamenti al San Raffaele mirano a chiarire le cause del malessere accusato a Parigi e a garantire la piena efficienza fisica per i prossimi impegni agonistici.

In conferenza stampa dopo la partita al Roland Garros, Sinner aveva spiegato che il malessere non era dovuto al caldo, ma piuttosto alla stanchezza accumulata. Aveva sottolineato che "nessuno è un robot" e che era necessario "parlare con il team" e "fare dei controlli" per accertare l'accaduto, aggiungendo che "ora mi faccia bene non fare tornei."

Il percorso di recupero

Dopo le fatiche degli ultimi Master 1000 e un breve riposo in Sardegna, Sinner ha scelto questi controlli per approfondire le cause del malessere e valutare la sua condizione.

Il suo staff medico segue con attenzione l'evolversi della situazione, con l'obiettivo di garantire il miglior recupero possibile. La decisione di effettuare esami approfonditi testimonia la volontà di Sinner e del suo team di affrontare con massima professionalità ogni aspetto della preparazione fisica.