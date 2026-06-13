Carlo Ancelotti, il commissario tecnico della nazionale brasiliana, ha condiviso il suo stato d’animo alla vigilia dell’esordio ai Mondiali contro il Marocco. Attraverso un messaggio su X, il tecnico ha dichiarato: “È una responsabilità e un onore esordire ai Mondiali guidando il Brasile. Viviamo questo momento con gioia ed entusiasmo, perché è un capitolo molto speciale della mia storia. Forza Brasile!”. Le sue parole riflettono l’importanza dell’incarico e l’emozione del momento.

Questo messaggio giunge a poche ore dalla prima partita della Seleção nel torneo iridato, un evento carico di attese.

Ancelotti sottolinea il valore emotivo e simbolico di guidare una delle nazionali più titolate al mondo, definendo l’esperienzaun “capitolo speciale” della sua carriera. Il suo entusiasmo e il senso di responsabilità sono evidenti, culminando nel forte richiamo “Forza Brasile!” che mira a galvanizzare squadra e tifosi.

Ancelotti: ottimismo e gestione della pressione

Alla vigilia dell’incontro con il Marocco, Ancelotti ha ribadito il suo ottimismo in conferenza stampa, definendo il momento “molto bello della mia storia” e affermando: “Ma sono ottimista, siamo pronti”. Ha evidenziato l’importanza della preparazione mentale e della competitività, mantenendo riservata la formazione titolare. Il tecnico, noto come “il commissario tecnico più pagato della storia”, ha dichiarato di non temere la pressione, accogliendola come parte integrante del suo ruolo.

La fiducia nel suo operato è stata confermata dal portiere Alisson, che ha elogiato la sua resilienza, l’umiltà e la chiarezza di idee. La sua esperienza, visione strategica e gestione delle aspettative lo rendono una figura centrale per le ambizioni del Brasile in questo Mondiale, affrontando l'inizio del torneo con determinazione e fiducia.