Il noto cestista James Harden, stella dell'NBA e attualmente in forza ai Cleveland Cavaliers, è stato arrestato a Houston, in Texas, con l'accusa di possesso illegale di arma da fuoco. L'episodio, che ha suscitato notevole clamore, si è verificato alle 3:41 del mattino, quando le forze dell'ordine hanno fermato il giocatore e rinvenuto una pistola non nascosta all'interno della sua auto. Harden ha confermato agli agenti che l'arma gli apparteneva.

L'ex MVP della lega è stato preso in custodia e successivamente rilasciato su cauzione di 100 dollari.

Le autorità hanno imposto a Harden una serie di stringenti restrizioni che dovrà osservare scrupolosamente durante la pendenza del caso. Tra queste figurano il divieto di possedere armi, l'astensione da alcol e droghe, e la sottoposizione a test casuali delle urine. La comparizione in tribunale è fissata per il 22 giugno.

La carriera di James Harden

James Harden, all'età di trentasettenne, è una figura di spicco nel panorama del basket mondiale. Arrivato ai Cleveland Cavaliers a febbraio, ha fornito un contributo determinante e significativo alla corsa della squadra nei playoff, raggiungendo le finali della Eastern Conference con una media di 19,2 punti a partita.

La sua carriera professionistica è iniziata nel 2009, quando fu selezionato come terza scelta assoluta nel draft NBA dagli Oklahoma City Thunder.

I suoi anni più gloriosi sono stati con gli Houston Rockets, dove si è affermato come uno dei giocatori più dominanti della lega e nel 2018 è stato meritatamente nominato MVP della stagione. Ha vestito anche le maglie di Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers e Los Angeles Clippers.

Il palmarès di Harden include ben undici convocazioni all'All-Star Game, a testimonianza della sua costante eccellenza. Con la nazionale statunitense, ha conquistato una medaglia d'oro olimpica a Londra nel 2012 e un campionato del mondo nel 2014.

Le implicazioni legali e il futuro

La vicenda giudiziaria che vede coinvolto James Harden è ora al centro dell'attenzione, con gli occhi degli appassionati e degli addetti ai lavori puntati sulle prossime evoluzioni.

Le condizioni del rilascio su cauzione sono severe: divieto di possesso armi e uso di alcol e droghe, con possibili controlli a sorpresa fino alla conclusione del procedimento. L'udienza in tribunale è fissata per il 22 giugno alle ore 9.

Le specifiche circostanze che hanno condotto al fermo e all'arresto del giocatore non sono state rese note dalle autorità. Questa situazione rappresenta un momento delicato e potenzialmente critico per la carriera di Harden, atleta su cui i Cleveland Cavaliers avevano riposto grandi aspettative per rafforzare il roster e puntare ai vertici della Eastern Conference. L'esito del procedimento avrà ripercussioni significative sul futuro del giocatore e sulle ambizioni della sua squadra.