In vista dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 tra Brasile e Giappone, Carlo Ancelotti ha evidenziato l’importanza della preparazione mentale ed emotiva. Ancelotti ha ribadito che in una gara a eliminazione diretta “non si torna indietro”, e la squadra deve essere pronta a ogni evenienza.

Mentalità e preparazione decisiva

Ancelotti ha spiegato che per la sfida con il Giappone servono molte risorse mentali ed emotive. La squadra deve essere preparata a ogni scenario di una gara a eliminazione diretta, inclusi tempi supplementari e rigori. “Credo che la squadra sia pronta, motivata e fiduciosa”.

L'incontro si giocherà a Houston.

Fiducia nel team e situazione Neymar

“È una partita a eliminazione diretta e non si torna indietro”. Il Brasile ha giocatori intelligenti e forti, capaci di prepararsi adeguatamente. “Sono fiducioso”. Su Neymar, Ancelotti ha osservato un ottimo progresso settimanale. Neymar “può giocare più di 15 minuti”, con l'impiego dipendente dal contesto.

Precedenti e percorso torneo

L’ultima sfida tra Brasile e Giappone risale allo scorso ottobre, con vittoria nipponica. Il vincitore affronterà agli ottavi la squadra che uscirà dal confronto tra Norvegia e Costa d’Avorio.

Equilibrio e strategia mondiale

Nonostante il ruolo di favorito nel girone C dei Mondiali 2026, Ancelotti ha sottolineato la necessità di equilibrio e preparazione tattica, specialmente contro avversarie ben organizzate. “Tutti i rivali sono ben preparati e abbiamo bisogno di essere preparati”, ha affermato, evidenziando l’importanza del controllo del gioco.