L'Argentina, con Lionel Messi da record, si qualifica ai sedicesimi di finale del Mondiale 2026, consolidando il primato. Anche Austria e Algeria accedono alla fase successiva, dopo l'ultima giornata del girone J.

L'Argentina ha superato la Giordania 3-1. Lo Celso ha segnato al diciannovesimo, Lautaro Martínez ha raddoppiato su rigore al trentunesimo. Nella ripresa, Al Tamari ha accorciato al cinquantacinquesimo. Messi, subentrato a Lautaro, ha siglato il definitivo 3-1 su punizione all'ottantesimo. Con questa rete, Messi ha stabilito un nuovo primato: nessun giocatore aveva mai segnato in sette partite consecutive ai Mondiali.

Qualificazione di Austria e Algeria

L'Austria si qualifica come seconda del girone J, l'Algeria tra le migliori terze. La sfida Algeria-Austria è terminata 3-3. Arnautović ha aperto al ventottesimo, pareggiato da Belghali al quarantacinquesimo. Sabitzer ha riportato avanti l'Austria al cinquantacinquesimo. Mahrez ha prima pareggiato al sessantesimo e poi ribaltato al novantatreesimo. Kalajdžić ha ristabilito la parità al novantaseiesimo. L'Iran, pur terzo, è stato la prima squadra esclusa.

I record di Lionel Messi

Ai Mondiali 2026, Lionel Messi ha raggiunto storici traguardi. Con la doppietta contro l'Austria (secondo turno del girone J), è diventato il miglior marcatore nella storia dei Mondiali, superando Miroslav Klose con diciotto reti totali.

Nella partita inaugurale contro l'Algeria, aveva già eguagliato il record di Klose con una tripletta, segnando al diciassettesimo, sessantesimo e settantaseiesimo minuto. In quella gara, ha raggiunto le duecento presenze ufficiali con l'Argentina e stabilito un altro record: è il primo giocatore a partecipare a sei edizioni dei Mondiali.