Al Foro Italico di Roma, per la 62ª edizione del Trofeo Settecolli, la mattinata è stata di emozioni. Sara Curtis ha brillato nei 50 stile libero, sfiorando il record italiano con 24"37, a soli otto centesimi dal suo primato. Simona Quadarella ha dominato i 400 stile libero, registrando il miglior tempo e puntando a una tripletta, dopo aver già conquistato i 1500 e gli 800 metri.

Sara Curtis: record italiano sfiorato

Sara Curtis ha mostrato la sua velocità nella batteria dei 50 stile libero, chiudendo in 24"37, il terzo miglior crono mattutino. Il record italiano, già suo, è rimasto intatto per appena otto centesimi.

La statunitense Gretchen Walsh ha primeggiato con 24"10, seguita dalla svedese Sarah Sjostrom, primatista europea, con 24"24. La sua performance conferma la crescita e capacità di competere ai vertici internazionali.

Simona Quadarella a caccia della tripletta

La campionessa Simona Quadarella prosegue la sua marcia trionfale al Trofeo Settecolli. Dopo i successi nei 1500 e negli 800 stile libero, ha dominato la batteria dei 400 stile libero con il miglior tempo assoluto, garantendole l'accesso alla finale con scioltezza. Questo la proietta con fiducia verso l'obiettivo della tripletta. L'attesa per le finali, dalle ore 19, è alta, con gli occhi puntati sulla sua ricerca del terzo oro.

Il Settecolli: test cruciale per gli azzurri

Oltre a Curtis e Quadarella, altri atleti italiani si sono qualificati per le finali: Christian Mantegazza nei 200 rana e Carlos D’Ambrosio nei 200 stile libero. Il Trofeo Settecolli, alla sua 62ª edizione, si conferma un appuntamento di rilievo nel nuoto internazionale. Ospitato dal 26 al 28 giugno 2026 allo Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma, è un cruciale banco di prova per gli atleti in vista dei Campionati Europei di Parigi, dei Giochi del Mediterraneo e dei Mondiali in vasca corta. La presenza dei migliori atleti italiani, in un contesto di alto livello, rende il Settecolli un evento imperdibile.