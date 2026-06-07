Kimi Antonelli ha scritto una pagina di storia nel Principato di Monaco, conquistando una pole position che lo proietta come protagonista assoluto del Mondiale di Formula 1. Il giovane pilota bolognese, dopo aver dominato le ultime sessioni di prove libere, ha siglato la sua quarta pole stagionale con un giro al limite, fermando il cronometro a 1'12''051. Questo tempo gli ha permesso di precedere il rivale Max Verstappen e la Ferrari di Lewis Hamilton, che partirà terzo davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. La prestazione assume un valore ancora più significativo sul difficile tracciato monegasco, dove il puro talento del pilota può prevalere sulla potenza della vettura.

Antonelli, a soli 19 anni, 9 mesi e 13 giorni, è il primo teenager a partire dalla pole a Monaco, superando il precedente record di Charles Leclerc. Per l'Italia, si tratta della seconda pole a Montecarlo, dopo quella ottenuta da Jarno Trulli nel 2004.

La battaglia delle qualifiche e le parole di Antonelli

La sessione di qualifica è stata un'autentica battaglia, con le due Ferrari, Verstappen e Antonelli che si sono alternati al comando. Alla fine, il leader del Mondiale ha avuto la meglio, in un circuito dove il sorpasso è notoriamente difficile e la pole position è spesso considerata una "mezza vittoria". Antonelli ha commentato: "È stata una qualifica super combattuta e nell'ultimo giro sono riuscito a mettere insieme tutto.

Qui non è facile trovare la fiducia, perché sfiori sempre i muri, ma mi sto godendo la mia macchina. Ho fatto un grande passo avanti rispetto allo scorso anno. Sapevo che l'ultimo giro era buono e speravo fosse sufficiente, oggi siamo riusciti a migliorare. Devi andare sempre più vicino al limite e non è facile, sono felice di questa pole e vediamo".

Gli elogi dei campioni: Hamilton e Verstappen

Lewis Hamilton, che partirà dalla terza posizione con la sua Ferrari, ha espresso le sue congratulazioni ad Antonelli: "Innanzitutto voglio fare le congratulazioni a Kimi per aver ottenuto la sua prima pole position in una pista così speciale. Nelle prove libere siamo andati meglio e dobbiamo quindi analizzare dove possiamo migliorare, ma per me è un privilegio poter essere qui ancora dopo così tanti anni.

Quest’anno siamo tutti molto vicini come prestazioni. Pensavo di aver quasi fatto la pole, ma poi Kimi e Max sono stati migliori di me. Ci tengo però a ringraziare tutto il team e chi lavora in fabbrica per il lavoro che stanno facendo".

Max Verstappen, che scatterà dalla seconda casella, ha riconosciuto il valore del giovane pilota Mercedes: "Penso che si vedano pochi piloti crescere dalle categorie minori che abbiano qualcosa di speciale e che siano subito veloci quando cambiano categoria. Questo era chiaro con Kimi, quindi non è stata una sorpresa. Ma in Formula 1 serve anche altro, bisogna essere completi e avere il pacchetto giusto. Quest’anno sta dimostrando che, quando ha la macchina giusta, sa essere all’altezza come pilota.

È bello da vedere e deve continuare così". Verstappen ha poi scherzato sulla difficoltà di sorpassare a Monaco, suggerendo ironicamente ad Antonelli di attendere un secondo dopo il semaforo verde per concedergli una possibilità.

La griglia di partenza e le prospettive di gara

La griglia di partenza vede dunque Kimi Antonelli in pole, affiancato da Max Verstappen. In seconda fila, le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. George Russell, compagno di squadra di Antonelli, si posiziona sesto, mentre le McLaren non hanno brillato. La gara si preannuncia particolarmente intensa, con il giovane italiano chiamato a difendere una pole che, sulle strette strade di Monaco, rappresenta un vantaggio quasi decisivo.