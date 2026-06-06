Il leader del Mondiale, Kimi Antonelli, ha conquistato la pole position nel prestigioso Gran Premio di Monaco, firmando il miglior tempo nelle qualifiche disputate sull'iconico circuito urbano del Principato. Una prestazione eccezionale che lo proietta in una posizione di vantaggio cruciale per la gara di domenica, come da lui stesso commentato: “È stato un giro magico”.

Una qualifica al cardiopalma

La sessione di qualifica si è rivelata estremamente combattuta e intensa, con i piloti che hanno spinto le loro monoposto al limite estremo tra i muretti del tracciato monegasco.

Antonelli, con un giro definito da lui stesso “magico”, è riuscito a prevalere in una lotta serratissima. “È stato un giro magico, ho messo tutto insieme”, ha dichiarato il pilota, visibilmente soddisfatto. “È stato così serrato con Max. Sono super contento, ci siamo migliorati tantissimo”, ha aggiunto, sottolineando la difficoltà e l'alta competizione che ha caratterizzato la sessione.

Il giovane talento ha preceduto di un soffio Max Verstappen, con un distacco minimo di appena 43 millesimi di secondo, a testimonianza dell'equilibrio in pista. Al terzo posto si è classificato Lewis Hamilton, che ha fatto registrare il miglior tempo tra le vetture della Ferrari, dimostrando una notevole competitività.

La sessione ha visto anche un episodio sfortunato per Charles Leclerc, che ha commesso un errore nell'ultimo tentativo utile, toccando il muro e compromettendo così la sua qualifica.

L'intensità del circuito monegasco

Il Gran Premio di Monaco è noto per essere una delle gare più impegnative e tecnicamente complesse del calendario, e le qualifiche ne sono una chiara dimostrazione. “È la qualifica più intensa dell’anno qui. Devi essere sempre al limite, il muro si avvicina sempre, non è facile”, ha spiegato Antonelli, evidenziando la costante pressione e la necessità di una precisione millimetrica per evitare errori fatali. Ogni curva, ogni frenata richiede la massima concentrazione, rendendo la pole position un risultato di altissimo valore e un banco di prova per le abilità dei piloti.

Importanza strategica della pole position

La pole position a Monaco assume un valore strategico inestimabile. Data la conformazione del circuito urbano, con le sue curve strette e i pochi punti dove è possibile tentare un sorpasso, partire davanti a tutti è spesso determinante per l'esito della gara. Il successo di Antonelli in qualifica assume ancora più rilievo se si considera che si tratta della sua quarta pole stagionale, un dato che conferma la sua leadership e la sua costante performance ai vertici del campionato.

In un contesto così cruciale, è stata notata l'assenza del team principal della Ferrari, Fred Vasseur, che non ha potuto essere presente sul circuito per motivi medici. La scuderia ha comunicato che Vasseur rimane sotto osservazione in ospedale, un'informazione che ha aggiunto un ulteriore elemento di attenzione al weekend di gara.