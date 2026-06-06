Il Gran Premio di Monaco di Formula 1 ha visto Kimi Antonelli conquistare una brillante pole position nelle qualifiche odierne, disputate sull'iconico circuito cittadino del Principato. Il giovane pilota italiano della Mercedes, attuale leader del Mondiale, partirà dalla prima casella, posizionandosi davanti a Max Verstappen su Red Bull e a Lewis Hamilton con la sua Ferrari.

La monoposto Mercedes di Antonelli ha dominato la sessione, assicurandosi la vetta della griglia di partenza. Alle sue spalle, la Red Bull di Verstappen si è piazzata in seconda posizione, mentre la Ferrari di Hamilton ha ottenuto un solido terzo posto.

Il compagno di squadra di Hamilton, Charles Leclerc, scatterà dalla quarta posizione, con Lando Norris su McLaren che ha chiuso le qualifiche all'ottavo posto.

Le reazioni dei piloti

Dopo la sessione, Lewis Hamilton ha espresso la sua soddisfazione: “Ho dato il meglio di me. Bravo Kimi per la sua prima pole a Montecarlo”. Dal canto suo, un entusiasta Kimi Antonelli ha commentato il suo giro decisivo: “Sapevo che l’ultimo giro era buono, vicino al limite”.

Analisi e prospettive per la gara

La pole position di Antonelli non solo rafforza il dominio della Mercedes in questa fase iniziale della stagione, ma consolida anche la sua leadership nella classifica mondiale. A Monaco, la posizione di partenza è di cruciale importanza, dato che i sorpassi sono notoriamente difficili.

Questo conferisce ad Antonelli un vantaggio significativo, ponendolo in una posizione privilegiata per puntare alla sua quinta vittoria consecutiva.

L'intensità della lotta è stata evidenziata dal margine minimo: Antonelli ha preceduto Verstappen di appena 43 millesimi di secondo, conquistando la sua quarta pole stagionale. La prestazione di Hamilton, con il suo terzo posto, offre un segnale positivo per la Ferrari, che cerca competitività in un weekend dove la Mercedes mostra un passo superiore. Hamilton ha superato Leclerc in volata, dopo che quest’ultimo ha toccato il muro nell’ultimo tentativo, compromettendo la sua prestazione.