Il campione Marc Marquez, portacolori della Ducati, ha siglato una straordinaria pole position al Gran Premio d’Ungheria, disputatosi sull'impegnativo circuito di Balaton Park. Un risultato di eccezionale valore, ottenuto nonostante un imprevisto e spettacolare incidente avvenuto nelle fasi iniziali delle qualifiche. La sua incredibile determinazione e la capacità di riprendersi con prontezza, imponendosi con autorità sul resto della griglia, hanno evidenziato una forza d'animo fuori dal comune.

La Caduta e la Reazione Immediata

La sessione di qualifica ha riservato momenti di autentica tensione quando, durante la prima tornata, Marquez è stato protagonista di una caduta in curva due.

Con rapidità e lucidità sorprendenti, il pilota è riuscito a rialzarsi prontamente e a rimettersi in sella alla sua moto, riprendendo immediatamente la pista. Nonostante l'incidente, ha mantenuto una concentrazione incrollabile e ha continuato a spingere con decisione e grinta ammirevoli, trasformando l'imprevisto in una dimostrazione di forza.

La Conquista della Pole Position

Nonostante l'imprevisto della caduta, Marquez ha saputo estrarre il massimo dalla sua moto, firmando un giro magistrale che gli è valso la pole position. Il suo tempo di 1’36"785 è stato il migliore in assoluto, frutto di una guida precisa e aggressiva. La battaglia per la prima posizione è stata serratissima, con Marquez che ha preceduto il talentuoso Pedro Acosta per un margine quasi impercettibile di soli 53 millesimi.

A completare una prima fila di grande prestigio, interamente di marca spagnola, è stato Fermin Aldeguer. La sua straordinaria capacità di reazione e la freddezza dimostrata dopo l'incidente hanno rappresentato il fattore chiave, facendo la differenza in una qualifica così combattuta.

Una Stagione di Conferme per il Campione

Questa pole position al Gran Premio d’Ungheria non è un evento isolato, ma rappresenta la seconda della stagione MotoGP 2026 per Marc Marquez. Un risultato che conferma il suo eccellente stato di forma, nonostante le presunte difficoltà fisiche che lo hanno accompagnato. L'incidente iniziale, lungi dal compromettere la sua performance, si è rivelato un'ulteriore prova della sua innata resilienza e della sua straordinaria abilità nel gestire le situazioni più critiche e ad alta pressione. La sua capacità di trasformare un momento di difficoltà in un successo così significativo è un tratto distintivo del suo carattere e della sua carriera.