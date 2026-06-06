Kimi Antonelli ha brillato nelle terze prove libere del Gran Premio di Monaco, stabilendo il miglior tempo sul prestigioso circuito cittadino di Montecarlo. Il giovane pilota italiano della Mercedes ha impressionato, fermando il cronometro su un notevole 1:12.720. Questa prestazione gli ha permesso di precedere le due Ferrari, guidate da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, consolidando un ottimo stato di forma. La sessione, svoltasi nella tarda mattinata, ha evidenziato la sua velocità e precisione tra i complessi muretti del tracciato monegasco, elementi cruciali per il successo su questa pista.

Nonostante gli sforzi, Leclerc e Hamilton, entrambi al volante delle loro Ferrari, hanno concluso rispettivamente in seconda e terza posizione, senza riuscire a colmare il distacco dal giovane leader della Mercedes. Il risultato di queste prove libere suggerisce una sessione di qualifica estremamente combattuta, con tutti i piloti pronti a tornare in pista nel pomeriggio per contendersi la fondamentale pole position, che a Monaco assume un'importanza strategica.

Antonelli: ritmo e precisione sul circuito monegasco

Durante la sessione, Antonelli è stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1:13, dimostrando una superiorità netta e costante in tutti i settori del circuito. Il suo vantaggio su Leclerc e Hamilton si è attestato intorno ai tre decimi, distribuiti in modo uniforme lungo l'intero giro.

Il pilota italiano ha mostrato una grande fiducia nella sua vettura, avvicinandosi ai muretti più di qualsiasi altro concorrente e sfruttando al massimo il potenziale della sua Mercedes, che dopo una giornata di venerdì meno brillante, ha ritrovato un'ottima performance.

Alle spalle del trio di testa, George Russell, con l'altra Mercedes, ha accusato un distacco di sette decimi. Più indietro, Carlos Sainz, al volante della sua Williams, ha concluso la sessione in dodicesima posizione, mantenendo comunque le sue ambizioni di accedere alla Q3. Fernando Alonso, invece, ha avuto maggiori difficoltà, chiudendo ventunesimo; è riuscito a segnare un tempo utile solo nel finale, dopo aver affrontato alcune sfide con la sua vettura.

Incidente e bandiera rossa: un finale movimentato

La sessione è stata interrotta a circa quindici minuti dal termine a causa di un incidente che ha coinvolto Oliver Bearman. Il pilota ha perso il controllo della sua Haas nella complessa zona del Casinò, causando un impatto. L'uscita di pista ha immediatamente provocato l'esposizione della bandiera rossa, interrompendo numerosi tentativi di giro veloce che molti piloti stavano effettuando con pneumatici nuovi e morbidi, proprio nella fase cruciale dell'allenamento. Dopo la ripresa, il traffico intenso negli ultimi minuti ha reso estremamente difficile migliorare i tempi, ma la classifica è rimasta sostanzialmente invariata, con pochi cambiamenti significativi.

Il circuito di Monaco, il più corto del mondiale con i suoi 3,3 chilometri, si conferma ancora una volta teatro di una competizione serrata e imprevedibile, dove ogni minimo dettaglio può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. L'attesa è ora tutta concentrata sulle imminenti qualifiche, che promettono uno spettacolo avvincente e un'incertezza palpabile tra i ventidue piloti, tutti in cerca della miglior posizione possibile sulla griglia di partenza per la gara di domenica.