Un inatteso colpo di scena ha rivoluzionato il programma del Roland Garros, con Matteo Arnaldi costretto al ritiro dalla semifinale maschile a causa di un virus. Questo forfait ha spalancato le porte della finale a Flavio Cobolli, che accede così all'atto conclusivo senza scendere in campo. L'annuncio è stato dato pochi minuti prima dell'inizio del derby italiano previsto sul campo Philippe-Chatrier, cambiando radicalmente il venerdì parigino.

Il ritiro di Arnaldi e le sue parole

Gli organizzatori dello Slam parigino hanno comunicato ufficialmente il ritiro di Arnaldi.

Il tennista ha spiegato di aver accusato un malessere virale già dalla sera precedente, manifestando nausea, mal di stomaco e vomito, sintomi che gli hanno impedito di dormire e persino di muoversi. "Essere costretto a ritirarmi prima della mia prima semifinale in un Grande Slam è qualcosa che non augurerei a nessuno", ha dichiarato il sanremese, sottolineando che non si è trattato di un'intossicazione alimentare ma di un problema virale.

La reazione di Cobolli e il suo percorso

Flavio Cobolli ha accolto la notizia con visibile commozione e dispiacere. "Quando ho saputo un'ora fa del ritiro di Matteo ho quasi pianto. Non me l'aspettavo, ero pronto a giocare", ha affermato il romano, aggiungendo: "Sono così triste anche se ovviamente contento dei risultati di questa settimana".

Rivolgendosi al connazionale, Cobolli ha espresso parole di stima: "Devi essere fiero di quello che hai fatto e che stai facendo. Sei un esempio. Un atleta eccellente".

La finale e il record di Arnaldi

Il ritiro di Arnaldi ha proiettato Cobolli verso la sua prima finale in un torneo del Grande Slam. Il giovane tennista romano, che da lunedì farà il suo ingresso nella Top-10 mondiale, si misurerà con Alexander Zverev. Il tedesco, numero tre del mondo, si è già qualificato dopo aver superato Jakub Mensik in quattro set (7-5, 6-2, 3-6, 6-3). Zverev è alla sua quarta finale Slam e parte come favorito, determinato a conquistare il suo primo titolo Major dopo tre finali perse in passato.

Nonostante il dispiacere per il forfait, Arnaldi aveva già stabilito un record significativo: con 19 ore e 42 minuti trascorsi in campo in cinque partite, deteneva il primato di tempo di gioco per un Grande Slam tra i semifinalisti.

Il tennista, pur deluso, ha scelto di allenarsi sul centrale Philippe-Chatrier per mantenere la concentrazione e prepararsi al meglio per i prossimi impegni.

Dettagli sul forfait e l'impatto

Il ritiro di Arnaldi, avvenuto poche ore prima della semifinale a causa di una sindrome virale, ha permesso a Cobolli di accedere alla finale senza giocare. Questa situazione rappresenta uno dei rari casi in cui una semifinale di un Major non viene disputata per ritiro, e la decisione ha comportato il rimborso dei biglietti per la sessione non disputata, evidenziando l'eccezionalità dell'evento nel circuito tennistico.