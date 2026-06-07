L'Argentina ha superato l'Honduras per 2-0 in un'amichevole di preparazione ai prossimi Mondiali, disputata in Texas. La formazione di Lionel Scaloni ha sbloccato il risultato nel finale del primo tempo grazie a un rigore trasformato da Lautaro Martínez. L'attaccante ha poi fornito un assist di tacco per il raddoppio di Giovanni Simeone, siglato all'inizio della ripresa.

Nonostante l'impiego di alcuni giovani, il CT Scaloni ha rimarcato che l'identità della squadra rimane intatta. La stella Lionel Messi è rimasto in panchina per l'intera partita, a riposo per recuperare da un infortunio muscolare subito settimane prima.

Verso i Mondiali: tappe e strategia

L'incontro si è svolto al Kyle Field in Texas, ultimo test prima dell'amichevole finale contro l'Islanda in Alabama. Questi appuntamenti sono cruciali in vista dell'esordio mondiale dell'Argentina, previsto il 16 giugno a Kansas City contro l'Algeria.

Le parole del CT Scaloni sull'identità di squadra

Scaloni ha commentato la prestazione, affermando: "Forse si poteva fare meglio, ma per quanto riguarda il segno distintivo della squadra penso che resti intatto, e questa è la cosa più importante. È questo che cerchiamo, in fondo, non rompere quell’identità". Il tecnico ha ribadito la priorità di mantenere coesione e uno stile di gioco riconoscibile.

Durante la partita, l'Argentina ha dominato con una circolazione fluida del pallone e una pressione alta, mentre l'Honduras ha opposto una difesa compatta.

Il rigore per il vantaggio di Lautaro Martínez è stato assegnato per un fallo su Tagliafico. L'azione del 2-0 ha visto ancora protagonista Martínez, autore dell'assist di tacco per Simeone. La sfida ha permesso di testare nuovi elementi, confermando la solida identità di gioco nonostante assenze e rotazioni.