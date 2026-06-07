La nazionale turca, guidata dal commissario tecnico Vincenzo Montella, ha conquistato una vittoria per 2-1 contro il Venezuela in un'amichevole internazionale. L'incontro, disputato a Fort Lauderdale, in Florida, ha rappresentato un importante banco di prova nell'ambito della preparazione della squadra in vista del prestigioso Mondiale 2026. Questo successo è un passo significativo nel percorso di avvicinamento della Turchia al torneo iridato, fornendo importanti indicazioni al tecnico Montella.

La rimonta e i protagonisti dei gol

Il match ha visto la Turchia protagonista di una rimonta, dopo essere inizialmente passata in svantaggio.

Il Venezuela aveva aperto le marcature al 13' del primo tempo con Gleiker Mendoza. La reazione della squadra di Montella è stata decisa: Barış Alper Yılmaz ha ristabilito la parità al 44', approfittando di un rimpallo su un tiro dalla bandierina. Il gol che ha completato la rimonta e ha consegnato la vittoria alla Turchia è arrivato al 9' della ripresa, firmato da Yunus Akgün. La sua conclusione potente da fuori area, su assist di Arda Güler, ha fissato il risultato finale sul 2-1.

Ultimo test prima del debutto mondiale

Questa vittoria contro il Venezuela rappresenta l'ultimo test amichevole per la selezione di Montella prima del Mondiale 2026. Il morale della squadra è elevato, dopo il 4-0 inflitto alla Macedonia del Nord in un precedente incontro di preparazione.

Conclusa questa fase di test, la Turchia è ora proiettata verso il suo attesissimo debutto nel torneo iridato, che la vedrà scendere in campo sabato prossimo a Vancouver per affrontare l'Australia. L'obiettivo è iniziare il cammino mondiale con il piede giusto, capitalizzando le buone prestazioni mostrate in queste amichevoli pre-torneo.