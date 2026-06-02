La Nazionale italiana di calcio ha svolto un'intensa sessione di allenamento pomeridiana presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, proseguendo la preparazione in vista dell'amichevole contro il Lussemburgo. Gli Azzurri torneranno in campo domani mattina per un'ulteriore seduta, prima di partire nel pomeriggio per la trasferta internazionale.

Dettagli della preparazione a Coverciano

La seduta odierna si è tenuta sul campo intitolato all'ex commissario tecnico Vittorio Pozzo. La squadra ha lavorato con impegno, concentrandosi sugli schemi e sulla condizione fisica in vista dell'impegno.

Il programma prevede una rifinitura domani mattina, seguita dalla partenza per il Lussemburgo nel pomeriggio, completando così la fase di preparazione in Italia.

Il ruolo del Centro Tecnico Federale

Il Centro Tecnico Federale di Coverciano, situato a Firenze, è la sede ufficiale e storica degli allenamenti della Nazionale italiana. Questa struttura è fondamentale per la preparazione degli Azzurri, offrendo un ambiente ottimale per affinare le tattiche e testare la condizione del gruppo. L'amichevole contro il Lussemburgo rappresenta un'occasione importante per valutare lo stato di forma e la coesione della squadra in vista dei prossimi impegni.

Coverciano: la "Casa degli Azzurri"

Riconosciuto come la "Casa degli Azzurri", il Centro Tecnico Federale di Coverciano ospita regolarmente gli allenamenti della Nazionale maggiore.

La struttura non si limita ai campi da gioco, ma include anche una biblioteca specializzata e sedi dedicate alla formazione tecnica federale. Questo rende Coverciano un polo d'eccellenza completo, fornendo tutte le risorse necessarie per la preparazione e lo sviluppo del calcio italiano.