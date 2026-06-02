Mirra Andreeva ha conquistato un posto nelle semifinali del torneo femminile del Roland Garros, imponendosi con autorità nella partita di apertura della giornata. La giovane tennista russa, appena diciannovenne e numero otto del ranking mondiale, ha superato nettamente la trentaseienne romena Sorana Cirstea con un perentorio 6-0, 6-3. La sfida, disputata sul prestigioso campo Philippe-Chatrier, si è conclusa in meno di un’ora di gioco, evidenziando la superiorità di Andreeva.

La partita ha visto Andreeva mostrare una solidità impressionante fin dalle prime battute, dominando il primo set e non concedendo alcun game all’avversaria.

Nel secondo parziale, Cirstea ha tentato una reazione, cercando di prolungare quella che potrebbe essere stata la sua ultima campagna parigina. Tuttavia, la determinazione e il controllo del match da parte della russa sono rimasti inalterati, permettendole di chiudere la pratica con sicurezza e di staccare il pass per la sua prima semifinale a Parigi.

Il cammino di Mirra Andreeva al Roland Garros

Questa vittoria rappresenta un traguardo significativo per Andreeva, che si afferma come la prima semifinalista dell’edizione 2026 del Roland Garros. La tennista russa detiene anche il primato di essere la più giovane giocatrice ad aver raggiunto tre quarti di finale consecutivi a Parigi, un’impresa che non si vedeva dai tempi di Martina Hingis tra il 1997 e il 1999.

Dopo la delusione dello scorso anno, quando fu eliminata nei quarti da Lois Boisson di fronte al pubblico di casa, Andreeva ha dimostrato una maturità e una resilienza notevoli, riscattandosi con una prestazione impeccabile.

Al prossimo turno, la talentuosa russa affronterà la vincente del derby ucraino tra Elina Svitolina, recente campionessa a Roma, e Marta Kostyuk, vincitrice a Madrid. In palio c'è un ambito posto nella finale del suo primo Slam, un obiettivo che la giovane atleta ambisce a raggiungere per coronare un percorso di crescita costante nel circuito femminile.

Prossimi impegni e ambizioni

La sfida contro Cirstea si è svolta sotto il tetto del Philippe-Chatrier, un dettaglio che non ha minimamente intaccato la performance di Andreeva.

La sua capacità di gestire la pressione nei momenti cruciali e il suo talento cristallino la pongono ormai tra le protagoniste indiscusso del tennis mondiale. Il suo percorso al Roland Garros è la chiara dimostrazione di una progressione costante, che la vede affrontare con determinazione ogni ostacolo.

Con questa importante vittoria, Andreeva si prepara ad affrontare una delle due forti avversarie ucraine, entrambe con titoli stagionali di rilievo. L’attesa per la semifinale è palpabile, con la giovane russa che continua a sognare di raggiungere la sua prima finale in un torneo del Grande Slam, consolidando ulteriormente la sua posizione nell'élite del tennis.