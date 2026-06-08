Bebe Vio, icona dello sport paralimpico italiano, ha condiviso le sue prime, entusiastiche impressioni riguardo la sua nuova avventura nell'atletica paralimpica. L'occasione è stata un incontro tenutosi allo stadio dei Marmi, durante i WEmbrace Games 2026. L'atleta ha evidenziato come questa esperienza rappresenti un cambiamento significativo e un mondo completamente inedito per lei, affermando: "Non posso ancora chiamarla carriera, per ora è un primo approccio. Mi sto divertendo tantissimo perché è una cosa completamente nuova, un mondo tutto nuovo e sto cercando di rubare consigli da ognuno dei ragazzi".

Vio ha posto l'accento sull'importanza dell'apprendimento continuo e dell'integrazione all'interno di una squadra di altissimo livello. Interrogata sui suoi obiettivi, ha risposto con chiarezza: "Ovviamente lo scopo è fare bene. Abbiamo tirato fuori una squadra di altissimo livello, sono io che devo riuscire a stare al loro livello". Queste dichiarazioni sottolineano la sua determinazione e la volontà di mettersi in gioco con entusiasmo, affrontando le nuove sfide che l'atletica le presenta.

Il nuovo percorso sportivo di Bebe Vio

L'ingresso di Bebe Vio nel mondo dell'atletica paralimpica segna un momento di svolta nella sua carriera. Dopo i numerosi successi conquistati nella scherma, l'atleta si confronta ora con discipline e dinamiche differenti, mantenendo inalterato il suo spirito competitivo e la costante ricerca del miglioramento.

Il suo approccio, caratterizzato dall'ascolto attivo e dall'apprendimento dai compagni di squadra, conferma la sua profonda volontà di crescere in un contesto sportivo nuovo e stimolante.

Il panorama dell'atletica paralimpica in Italia

L'atletica paralimpica si configura come uno degli sport più rappresentativi e dinamici all'interno del movimento paralimpico internazionale. Gli atleti che vi partecipano si distinguono per la straordinaria capacità di superare i propri limiti e per un forte spirito di squadra. In Italia, questa disciplina sta vivendo una fase di significativa crescita, con un'attenzione sempre maggiore rivolta all'inclusione e alla valorizzazione dei talenti emergenti. La presenza di figure carismatiche come Bebe Vio è fondamentale per dare maggiore visibilità e un nuovo impulso a tutto il settore, promuovendo una cultura sportiva basata sull'integrazione e sulla condivisione degli obiettivi.