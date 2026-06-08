Nonostante i quarant’anni che compirà a settembre, Olivier Giroud ha prolungato il contratto con il Lille per un’altra stagione. Il club francese, qualificatosi per la prossima Champions League grazie al terzo posto in campionato, ha ufficializzato il rinnovo annuale, confermando fiducia nel suo esperto centravanti.

Il rinnovo e le parole di Giroud

Il bomber, miglior marcatore di sempre della nazionale francese con cinquantasette reti, ha espresso soddisfazione per la scelta. “Mi identifico con la visione del Lille, un club con valori che condivido, che lavora sodo e si distingue per il suo approccio e i risultati”, ha dichiarato Giroud.

Ha poi aggiunto: “Voglio sempre di più e sono determinato a fare ancora meglio quest’anno”. Il rinnovo sottolinea la sua costante ambizione.

Davide Ancelotti, il nuovo tecnico

Sulla panchina del Lille siederà Davide Ancelotti, trentasettenne figlio di Carlo. Nominato nuovo allenatore con contratto biennale, è la sua prima esperienza da capo allenatore in Europa, dopo il ruolo di assistente del padre nella nazionale brasiliana e un’esperienza al Botafogo. Giroud ha accolto positivamente la notizia: “Non conosco personalmente Davide, ma il fatto che sia un allenatore giovane è fantastico. Ha idee innovative, sono convinto che abbia molto da offrire al club e non vedo l’ora di lavorare con lui”. La scelta di Ancelotti rappresenta una chiara prospettiva di rinnovamento per il club.

Prospettive future per il Lille

Il prolungamento di Giroud rafforza il suo ruolo di leader in un gruppo giovane e ambizioso, crucialeper il ritorno in Champions League. La nomina di Davide Ancelotti segna un nuovo capitolo per il Lille. Il tecnico italiano, alla sua prima sfida europea, porta un bagaglio di conoscenze. La sua visione tattica ed energia saranno determinanti per guidare il club nelle competizioni, consolidando i successi e puntando a nuovi obiettivi. Il connubio tra l'esperienza di Giroud e l'innovazione di Ancelotti sarà un fattore chiave per il futuro del club.