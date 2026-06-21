L'erba di Eastbourne si prepara a ospitare una sfida inedita per i sedicesimi di finale del torneo ATP. Lunedì 22 giugno, alle ore 10:00, scenderanno in campo il belga Zizou Bergs e lo spagnolo Jaume Munar. Un confronto tra giocatori vicini in classifica ma con stili e attitudini differenti sulle superfici rapide, alla ricerca di punti preziosi in questo appuntamento che precede Wimbledon.

Bergs favorito sull'erba: le quote

Le quote dei bookmaker indicano una chiara preferenza per il tennista belga. 10Bet quota la vittoria di Zizou Bergs a 1.73, mentre il successo di Jaume Munar è dato a 2.05.

Una tendenza confermata da Betfair, che propone Bergs a 1.75 e lo spagnolo a 2.10. Questa valutazione riflette la maggiore adattabilità di Bergs alle superfici veloci, dove potenza del servizio e capacità di abbreviare lo scambio possono fare la differenza. Munar, specialista della terra battuta, ha storicamente faticato su questi campi. Il pronostico pende quindi a favore di Bergs, considerato più a suo agio nel contesto tecnico richiesto dal match.

Analisi tecnica: servizio e seconda di Munar nel mirino

Analizzando lo stato di forma dei due giocatori, emergono dati che supportano la tesi dei bookmaker. Zizou Bergs arriva dalla sconfitta al primo turno dell'ATP di Halle contro Taylor Fritz, un match combattuto e perso in tre set (6-7, 7-5, 4-6).

In quella partita, il servizio del belga è stato un fattore: ha messo a referto 15 ace, dimostrando grande potenza, ma ha commesso 7 doppi falli. La sua percentuale di prime di servizio (56%) non è stata eccezionale, ma ha fruttato il 76% dei punti. La seconda di servizio si è rivelata solida, con il 56% di punti vinti. Bergs ha mostrato carattere, salvando 3 delle 5 palle break concesse e convertendone 2 su 6 a suo favore.

Dall'altra parte, Jaume Munar è reduce da una sconfitta netta sull'erba di 's-Hertogenbosch contro Martin Damm, per 6-4, 6-4. Le statistiche dello spagnolo evidenziano le sue difficoltà su questa superficie. Nonostante un'ottima percentuale di prime palle in campo (67%) e una resa eccezionale su di esse (89% di punti vinti), Munar è crollato con la seconda di servizio, vincendo appena il 28% dei punti (5 su 18).

Questo dato lo ha reso vulnerabile nei suoi turni di battuta, come dimostrano le 3 palle break concesse. In risposta, inoltre, è stato quasi nullo, procurandosi una sola palla break in tutto il match e non riuscendo a convertirla. Un rendimento in risposta troppo povero (appena il 27% dei punti vinti) per impensierire avversari solidi al servizio sull'erba.

Ranking e precedenti: una sfida inedita

La classifica ATP attuale vede i due contendenti separati da poche posizioni. Jaume Munar occupa la posizione numero 43 con 1105 punti, con un trend in leggera crescita. Subito dietro troviamo Zizou Bergs, al numero 48 con 1010 punti e un andamento recente in calo. Non esistono precedenti ufficiali nel circuito maggiore tra i due giocatori, il che rende la sfida di Eastbourne un primo incontro assoluto.

Questa incognita aggiunge ulteriore interesse al match, poiché entrambi dovranno studiare e adattarsi allo stile dell'avversario in tempo reale. La superficie e lo stato di forma recente sembrano tuttavia favorire il belga, più attrezzato per interpretare al meglio le condizioni di gioco rapide offerte dai campi in erba inglesi.