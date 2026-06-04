I New York Knicks hanno conquistato gara 1 delle Finals NBA, imponendosi in trasferta contro i San Antonio Spurs con il punteggio di 105 a 95. La Grande Mela, tornata a disputare una finale dopo ventisette anni, si porta sull'1-0 nella serie, ribaltando una partita che sembrava compromessa.

Il match ha visto i Knicks partire in salita, chiudendo il primo tempo sotto di sette punti. Nel terzo quarto, i San Antonio Spurs sembravano in controllo, con un vantaggio di 14 punti. La reazione di New York è stata decisa: la squadra è tornata in partita e ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0.

La rimonta è stata guidata da Jalen Brunson, autore di 30 punti (13 nell'ultimo quarto), e da Karl-Anthony Towns (18 punti e 12 rimbalzi). Brunson, rientrato dopo un infortunio al ginocchio, ha dichiarato: 'Resistere uniti è stato fondamentale: non è stata proprio la nostra serata, e non è stata nemmeno la mia per gran parte della partita, ma abbiamo continuato a trovare un modo per lottare'.

Protagonisti e numeri di gara 1

La vittoria dei Knicks ha scatenato i festeggiamenti per le strade di Manhattan. Oltre a Brunson e Towns, OG Anunoby ha contribuito con 17 punti. Per i San Antonio Spurs, Victor Wembanyama ha chiuso con 26 punti e 12 rimbalzi, ma con basse percentuali al tiro nella sua prima finale NBA.

Stephon Castle (17 punti), Julian Champagnie e Dylan Harper (16 ciascuno). Gli Spurs, che non avevano mai perso gara 1 di una finale NBA, si trovano ora per la prima volta in svantaggio nella serie per il titolo.

Il percorso dei Knicks e le prossime sfide

I Knicks hanno raggiunto la dodicesima vittoria consecutiva nei playoff, settima squadra NBA con tale striscia e terza a riuscirci in una singola stagione. La squadra newyorkese è ora a tre successi dal primo titolo dopo cinquantatré anni. Gara 2 si giocherà ancora a San Antonio. Tra gli spettatori erano presenti leggende degli Spurs e dei Knicks, oltre a molti tifosi celebri di New York. 'Abbiamo ancora molta strada da fare', ha commentato Brunson, sottolineando la determinazione della squadra per il prosieguo della serie.