Antonino Bossolo ha conquistato la medaglia d'argento nel ParaTaekwondo al Roma 2026 Grand Prix, tenutosi al Foro Italico. L'evento è cruciale per il ranking paralimpico verso Los Angeles 2028. Bossolo, bronzo a Parigi 2024, ha gareggiato nella categoria K44 -70 kg, una nuova sfida dopo gli Europei di Monaco. L'azzurro è giunto in finale contro il giapponese Shunsuke Kudo, perdendo 2-1. Il secondo posto conferma la sua costanza e valore, dimostrando capacità di competere ai massimi livelli anche con un cambio di categoria.

Grand Prix Roma 2026: inclusione e innovazione

Il Grand Prix di Roma inaugura la stagione del circuito mondiale, accogliendo i migliori atleti e talenti italiani. L'edizione 2026 integra per la prima volta il ParaTaekwondo Grand Prix, assegnando punti fondamentali per le qualificazioni olimpiche e paralimpiche. La manifestazione ha visto 367 atleti da 57 Paesi, con attenzione all'equilibrio di genere. La giornata inaugurale è stata dedicata alle gare di ParaTaekwondo, con Bossolo tra i protagonisti. L'evento, gratuito e aperto al pubblico, ha introdotto il Virtual Taekwondo Roma Open 2026, primo torneo internazionale di disciplina virtuale. Gli atleti si sono sfidati tramite avatar e visori VR, aprendo nuove frontiere.

Bossolo e il ParaTaekwondo italiano

Il successo di Antonino Bossolo evidenzia la crescente visibilità e l'apprezzamento globale per il ParaTaekwondo. L'Italia, con quattro atleti nel ParaTaekwondo Grand Prix, conferma l'impegno nello sviluppo del movimento paralimpico. Bossolo, primo azzurro a conquistare una medaglia paralimpica, è un punto di riferimento e un'ispirazione per le nuove generazioni e lo sport. Il Grand Prix di Roma, giunto alla quinta edizione, si conferma appuntamento centrale per il taekwondo mondiale, offrendo competizioni di alto livello e promuovendo inclusione, innovazione e cultura sportiva. La presenza di atleti di spicco come Bossolo eleva il prestigio della manifestazione e l'importanza della partecipazione.