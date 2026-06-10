Il commissario tecnico della nazionale uzbeka, Fabio Cannavaro, è intervenuto per fare chiarezza in merito alle recenti immagini che lo ritraevano, insieme alla sua squadra, sottoposto a rigorosi controlli di sicurezza all’arrivo negli Stati Uniti in vista dei Mondiali. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l’ex campione del mondo ha categoricamente smentito le interpretazioni diffuse dai media, definendole “notizie sbagliate”. Ha precisato che si è trattato di “controlli di routine, normali”, volti a garantire la sicurezza di tutte le delegazioni partecipanti al torneo.

Chiarimenti sulle procedure di sicurezza

Cannavaro ha fornito dettagli essenziali sulle modalità operative che regolano l’arrivo delle squadre nazionali. Ha spiegato che, a differenza dei viaggiatori comuni che transitano per i terminal aeroportuali, le delegazioni sportive vengono accompagnate direttamente in pista tramite bus dedicati. “I controlli a cui i viaggiatori comuni vengono sottoposti nel terminal, noi li facciamo direttamente in pista. Esattamente gli stessi. È la prassi. Quindi nessuno scandalo”, ha affermato l’allenatore, sottolineando la standardizzazione delle procedure. Ha inoltre tenuto a precisare che non vi è stato alcun “trattamento poco dignitoso o rispettoso” nei confronti della sua squadra, dissipando ogni dubbio su possibili discriminazioni.

L’ex difensore ha evidenziato come analoghe procedure di controllo siano una costante anche prima delle partite ufficiali. “Prima dell’amichevole contro l’Olanda siamo stati controllati al campo, e anche questo era previsto: le squadre prima di ogni partita vengono sottoposte ai controlli o in hotel appena prima di partire (come accaduto all’Olanda) o direttamente al campo, come accaduto a noi”, ha spiegato Cannavaro. Ha concluso la sua dichiarazione con un giudizio positivo sull’organizzazione generale: “La verità è che abbiamo trovato un’organizzazione perfetta”, un’affermazione che rafforza l’idea di protocolli ben definiti e applicati con efficienza.

Reazioni mediatiche e conferma dei protocolli

Le immagini delle perquisizioni, che mostravano chiaramente l’impiego di metal detector e cani antidroga, avevano generato un’ampia risonanza sui social media e tra gli organi di stampa. Alcuni titoli avevano suggerito un’eccessiva rigidità o un trattamento speciale riservato alla nazionale uzbeka, alimentando un dibattito sull’entità delle misure di sicurezza. Tuttavia, le puntualizzazioni di Cannavaro chiariscono che tali operazioni rientrano nei protocolli standard previsti per tutte le delegazioni che partecipano alla competizione mondiale. È stato confermato che anche altre nazionali, tra cui il Senegal e l’Uzbekistan stesso, sono state sottoposte a controlli altrettanto scrupolosi all’arrivo negli Stati Uniti, con perquisizioni approfondite e l’utilizzo di cani antidroga.

Queste procedure, sebbene abbiano suscitato discussioni sui social riguardo alla loro intensità, sono parte integrante dei protocolli di sicurezza predisposti per il torneo e non costituiscono un’eccezione mirata a una singola squadra, bensì una prassi consolidata per garantire la massima sicurezza dell’evento.