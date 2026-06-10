La tennista canadese Victoria Mboko, attualmente nona nel ranking mondiale del singolare, è stata costretta al ritiro dal primo turno del torneo WTA 500 del Queen's a Londra a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. L'episodio si è verificato durante l'incontro contro la ceca Karolina Pliskova, numero 106 del mondo. Dopo aver perso il primo set per 6-2, Mboko era in vantaggio 4-3 nel secondo set quando una scivolata improvvisa sulla linea di fondo l'ha fermata. La giocatrice si è immediatamente portata le mani alla rotula sinistra, rimanendo a terra per alcuni secondi.

Dopo essersi rialzata e aver tentato brevemente di riprendere, ha deciso di abbandonare definitivamente l'incontro.

Questo infortunio mette ora in serio dubbio la partecipazione di Mboko anche nel torneo di doppio, dove avrebbe dovuto scendere in campo al fianco di Serena Williams. La Williams, quarantquattrenne, aveva fatto il suo atteso ritorno nel circuito WTA sull'erba del Queen's, quasi quattro anni dopo aver annunciato il proprio ritiro. Le due atlete avevano già dimostrato affiatamento, vincendo il loro incontro di primo turno e preparandosi ad affrontare nei quarti di finale la coppia composta da Leylah Fernandez e Laura Siegemund. Tuttavia, le condizioni fisiche della canadese rendono incerta la prosecuzione del loro percorso nel torneo di doppio.

Il ritorno di Serena Williams e le incertezze nel doppio

Il ritorno di Serena Williams sui campi del Queen's rappresentava uno degli eventi più attesi del torneo, non solo per la sua presenza ma anche per la nuova collaborazione con Victoria Mboko. Williams, detentrice di ventitré titoli del Grande Slam, non era iscritta al tabellone del singolare, concentrando le sue energie esclusivamente sul doppio. La coppia aveva già mostrato un buon affiatamento vincendo il primo turno, ma l'infortunio della giovane canadese rischia ora di interrompere prematuramente questa promettente esperienza. La Williams è comunque attesa la prossima settimana al torneo WTA 500 di Berlino, dove parteciperà ancora al doppio; il nome della sua compagna nella capitale tedesca non è stato ancora comunicato.

Dinamica dell'infortunio e le sue implicazioni

La dinamica dell'infortunio di Mboko si è verificata durante l'ottavo gioco del secondo set, quando la canadese è scivolata, riportando un dolore al ginocchio che ha richiesto l'intervento del medico. Nonostante un tentativo di proseguire, la giocatrice ha dovuto arrendersi. Al momento, la natura precisa della lesione non è stata resa nota, ma l'abbandono della partita e l'incertezza sulla sua presenza nel doppio confermano la gravità della situazione. La partecipazione di Serena Williams al Queen's potrebbe dunque concludersi prima del previsto, in attesa di sviluppi sulle condizioni della sua compagna di squadra.