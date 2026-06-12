Il capitano della nazionale giapponese, Wataru Endo, ha annunciato la sua rinuncia ai Mondiali e il conseguente ritiro dal calcio internazionale. La decisione, giunta tre giorni prima della partita d’esordio contro l’Olanda, è stata dettata da un infortunio al piede che ha impedito al centrocampista del Liverpool di recuperare in tempo per il prestigioso torneo.

Endo ha espresso la sua frustrazione per l'impossibilità di partecipare, ma ha ribadito la fiducia nella squadra e nella sua capacità di fare bene nel Gruppo F (Olanda, Tunisia, Svezia).

“D’ora in poi, sosterrò il Giappone come un semplice tifoso”, ha dichiarato.

L'infortunio al piede, subito lo scorso febbraio contro il Sunderland, aveva posto fine alla sua stagione con il Liverpool. Un tentativo di rientro il 31 maggio in amichevole contro l’Islanda a Tokyo fu interrotto all’intervallo per fastidio persistente. Né il ritiro pre-Mondiale in Messico né la successiva permanenza nella base di Nashville hanno permesso a Endo di recuperare la forma fisica necessaria per la competizione.

“Ho fatto tutto il possibile da quando ho subito l’infortunio, quindi non ho rimpianti”, ha affermato Endo. Si è detto orgoglioso di aver guidato la squadra dal Mondiale in Qatar, contribuendo alla sua crescita e rendendola un gruppo con l'obiettivo di vincere il Mondiale.

La carriera internazionale di Wataru Endo, iniziata nel 2015, si conclude con 73 presenze e quattro gol. Ha partecipato ai Mondiali del 2018 e del 2022, giocando un ruolo cruciale nelle vittorie contro Germania e Spagna in Qatar. Il difensore Ko Itakura assumerà il ruolo di capitano del Giappone, e Shuto Machino del Borussia Mönchengladbach è stato convocato come sostituto nella rosa.