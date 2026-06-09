Il conto alla rovescia sta per terminare. Il prossimo 14 giugno prenderà il via da Reggio Calabria il Giro d'Italia Next Gen 2026, una delle corse a tappe più prestigiose al mondo tra quelle dedicate ai migliori talenti Under 23 del ciclismo internazionale. Una vetrina fondamentale che negli anni ha lanciato i campioni che oggi dominano il ciclismo dei "grandi": dalle strade del Giro Next Gen sono passati i futuri padroni delle corse a tappe e delle grandi classiche.

Se volete scoprire in anteprima chi saranno i protagonisti del ciclismo di domani, quest'anno dovrete fare particolare attenzione ai palinsesti.

La copertura televisiva e streaming presenta infatti importanti novità, con un'esclusiva live destinata alle piattaforme digitali.

Dove seguire il Giro Next Gen: la copertura TV e Streaming

Per gli appassionati che vogliono seguire ogni scatto, fuga e volata in tempo reale, la diretta della corsa sarà accessibile principalmente online, grazie a una copertura internazionale capillare.

La Diretta Streaming (Discovery+ e HBO Max)

La diretta integrale delle tappe sarà un'esclusiva delle piattaforme on-demand. In Italia e in Europa, gli appassionati dovranno sintonizzarsi sui canali del gruppo Warner Bros. Discovery:

Discovery+ e HBO Max garantiranno la copertura live e completa di ogni frazione.

In Europa e nel mondo: La distribuzione principale è affidata a Warner Bros. Discovery (tramite le sopracitate HBO Max e Discovery+). In Belgio la corsa sarà trasmessa in diretta da Proximus, mentre in Russia l'appuntamento live è sulla piattaforma OKKO.

La differita in chiaro (RaiSport)

Per chi preferisce il classico appuntamento televisivo in chiaro, la RAI racconterà la corsa al pubblico nazionale ogni giorno.

Su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre) andrà in onda una sintesi quotidiana di 60 minuti per fare il punto su quanto successo in gara.

Nota per gli spettatori: Gli orari esatti di messa in onda della sintesi verranno comunicati di giorno in giorno.

Il dettaglio da non perdere: Se volete vivere le emozioni della corsa in diretta e senza perdervi un secondo, i punti di riferimento assoluti per quest'anno sono Discovery+ e HBO Max. Se invece preferite un riassunto serale dei momenti chiave, l'appuntamento è su RaiSport.

Non resta che segnare la data sul calendario: il 14 giugno il futuro del ciclismo si mette in mostra. Chi indosserà la maglia rosa dei campioni di domani?