Il conto alla rovescia sta per terminare. Il prossimo 14 giugno prenderà il via da Reggio Calabria il Giro d'Italia Next Gen 2026, una delle corse a tappe più prestigiose al mondo tra quelle dedicate ai migliori talenti Under 23 del ciclismo internazionale. Una vetrina fondamentale che negli anni ha lanciato i campioni che oggi dominano il ciclismo dei "grandi": dalle strade del Giro Next Gen sono passati i futuri padroni delle corse a tappe e delle grandi classiche.

Se volete scoprire in anteprima chi saranno i protagonisti del ciclismo di domani, quest'anno dovrete fare particolare attenzione ai palinsesti.

La copertura televisiva e streaming presenta infatti importanti novità, con un'esclusiva live destinata alle piattaforme digitali.

Dove seguire il Giro Next Gen: la copertura TV e Streaming

Per gli appassionati che vogliono seguire ogni scatto, fuga e volata in tempo reale, la diretta della corsa sarà accessibile principalmente online, grazie a una copertura internazionale capillare.

La Diretta Streaming (Discovery+ e HBO Max)

La diretta integrale delle tappe sarà un'esclusiva delle piattaforme on-demand. In Italia e in Europa, gli appassionati dovranno sintonizzarsi sui canali del gruppo Warner Bros. Discovery:

  • Discovery+ e HBO Max garantiranno la copertura live e completa di ogni frazione.

  • In Europa e nel mondo: La distribuzione principale è affidata a Warner Bros. Discovery (tramite le sopracitate HBO Max e Discovery+). In Belgio la corsa sarà trasmessa in diretta da Proximus, mentre in Russia l'appuntamento live è sulla piattaforma OKKO.

La differita in chiaro (RaiSport)

Per chi preferisce il classico appuntamento televisivo in chiaro, la RAI racconterà la corsa al pubblico nazionale ogni giorno.

  • Su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre) andrà in onda una sintesi quotidiana di 60 minuti per fare il punto su quanto successo in gara.

  • Nota per gli spettatori: Gli orari esatti di messa in onda della sintesi verranno comunicati di giorno in giorno.

Il dettaglio da non perdere: Se volete vivere le emozioni della corsa in diretta e senza perdervi un secondo, i punti di riferimento assoluti per quest'anno sono Discovery+ e HBO Max. Se invece preferite un riassunto serale dei momenti chiave, l'appuntamento è su RaiSport.

Non resta che segnare la data sul calendario: il 14 giugno il futuro del ciclismo si mette in mostra. Chi indosserà la maglia rosa dei campioni di domani?
© RIPRODUZIONE VIETATA