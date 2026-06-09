Un nuovo talento italiano si appresta a fare il suo ingresso nel prestigioso mondo della Formula 1. Leonardo Fornaroli, giovane pilota di Piacenza di ventuno anni, farà il suo atteso debutto in pista venerdì, prendendo parte alla prima sessione di prove libere del Gran Premio di Barcellona. Per l'occasione, Fornaroli siederà al volante di una monoposto McLaren, sostituendo il titolare Lando Norris.

Chi è Leonardo Fornaroli, il nuovo volto della F1

Nato a Piacenza ventuno anni fa, Fornaroli è ampiamente riconosciuto come uno dei piloti più promettenti della sua generazione.

La sua carriera ha avuto inizio nel karting, per poi progredire rapidamente. Ha conquistato il titolo di campione di Formula 3 nel 2024 e, l'anno successivo, quello di campione di Formula 2 nel 2025. Questo lo rende uno dei pochissimi piloti ad aver ottenuto queste due vittorie in stagioni consecutive. A dicembre, il suo talento è stato riconosciuto con l'ingresso nel McLaren Driver Development Programme, dove ricopre il ruolo di pilota di sviluppo e collaudatore.

Il percorso di Fornaroli verso il debutto in F1

Il debutto ufficiale in Formula 1 è il culmine di un intenso periodo di preparazione. Nei mesi scorsi, Fornaroli ha accumulato esperienza e chilometri preziosi svolgendo numerosi test con la monoposto McLaren del 2023.

Queste sessioni si sono tenute su circuiti internazionali di rilievo come Barcellona, Silverstone e Austin. Ora, la scuderia britannica gli offre l'opportunità di scendere in pista in un contesto ufficiale, durante le prove libere del venerdì a Barcellona, un passo significativo nella sua carriera.

Il ruolo di Fornaroli nel McLaren Driver Development Programme

L'ingresso di Fornaroli nel McLaren Driver Development Programme, avvenuto a dicembre 2025, è stato una diretta conseguenza dei suoi successi in Formula 3 e Formula 2. All'interno di questo programma, il suo ruolo è cruciale: agisce come pilota di sviluppo e collaudatore, con l'obiettivo primario di favorire la sua crescita e integrazione all'interno della struttura di Formula 1 del team.

Per la stagione 2026, Fornaroli è anche pilota di riserva, affiancando Pato O’Ward. Questo impegno include un programma intensivo di test e sessioni al simulatore. Le sue capacità sono state già messe alla prova con test al volante della MCL60 a Barcellona e Silverstone, dove ha dimostrato rapidità di adattamento e costanza, percorrendo centinaia di chilometri.