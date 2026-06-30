L'acquisizione della Williams da parte di Dorilton Capital ha segnato la fine di un'era di gestione familiare in Formula 1 e l'uscita di Claire Williams dal ruolo di team principal. Questo evento ha rappresentato l'ultima volta in cui una donna ha ricoperto tale posizione nel campionato. Nel 2016, due delle undici scuderie, Williams e Sauber, erano guidate da donne, rispettivamente Claire Williams e Monisha Kaltenborn. Da quel momento, tuttavia, nessuna donna ha più assunto la guida di un team, nonostante i progressi in altri settori del motorsport.

Williams sottolinea l'importanza di ricordare che le donne hanno già occupato ruoli di vertice, evidenziando come molte figure femminili lavorino nei reparti tecnici e logistici, ma nessuna abbia raggiunto le posizioni apicali di gestione o amministrazione.

Le sfide della leadership femminile in F1

Claire Williams ha riflettuto sulle difficoltà personali incontrate, in particolare nel conciliare la maternità con la gestione di una scuderia di Formula 1. La nascita del figlio nel 2017 e l'impegno di seguire ventidue gare a stagione hanno costituito una delle sfide più ardue della sua carriera. Pur riconoscendo di aver ricevuto un supporto significativo, anche grazie alla natura familiare del team, Williams evidenzia come tale sostegno non sia garantito a tutte le donne che aspirano a ruoli di vertice.

I sacrifici richiesti dalla posizione, a suo avviso, potrebbero rappresentare una delle barriere principali all'accesso femminile ai ruoli di team principal.

Modelli visibili e percorsi per la diversità

Nonostante i progressi della Formula 1 in termini di diversità e inclusione, Williams lamenta l'attuale assenza di una donna alla guida di un team, che priva le nuove generazioni di un modello di riferimento. "Se puoi vederlo, puoi esserlo", afferma, sottolineando il potere ispiratore delle figure visibili per le aspiranti dirigenti. Si interroga inoltre sulle cause della scarsa presenza femminile ai vertici, suggerendo che il problema possa derivare sia dalla mancanza di percorsi strutturati sia da un'eccessiva attenzione allo sviluppo di piloti donne, a discapito delle figure manageriali.

Pur riconoscendo una base di tifosi sempre più giovane e diversificata, Williams esprime rammarico per non aver potuto proseguire il suo impegno nella promozione delle donne nel motorsport, definendo il lavoro per l'inclusione un "compito senza fine".

In questo contesto, la prospettiva di Susie Wolff, Managing Director di F1 Academy, aggiunge un tassello importante. Wolff ha sottolineato che il vero successo della serie non dovrebbe essere misurato unicamente dall'arrivo di una pilota donna in Formula 1, ma dalla sua capacità di ispirare un numero crescente di donne a partecipare a tutti i livelli del motorsport. La crescente presenza femminile nel paddock e nelle categorie di base è considerata un segnale concreto di progresso, ribadendo l'importanza di ampliare le opportunità non solo per le piloti, ma anche per le future dirigenti e tecniche del settore.