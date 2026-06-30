L’Olimpia Milano ha annunciato ufficialmente la separazione da Ettore Messina, che conclude così la sua esperienza alla guida della squadra dopo cinque stagioni. Il club ha sottolineato il contributo fondamentale dell’allenatore italiano nel percorso di crescita della società.

Nel comunicato, l’Olimpia Milano ha espresso profonda riconoscenza verso Messina, affermando: "Ettore Messina ha un posto nella storia del nostro club". Il tecnico, giunto a Milano nel 2019, ha ricoperto il doppio ruolo di allenatore e presidente esecutivo, guidando la squadra in Italia e in Europa.

Il club ha evidenziato il suo contributo nel riportare l’Olimpia ai vertici del basket nazionale e internazionale, sottolineando professionalità e dedizione.

Il bilancio dell’era Messina

Durante la sua permanenza, Messina ha conquistato diversi titoli nazionali e ha portato la squadra a risultati di rilievo anche in Eurolega. L’Olimpia ha ringraziato il tecnico per il lavoro svolto, rimarcando la crescita della società sotto la sua guida. Nel messaggio di saluto, il club ha aggiunto: "Siamo grati a Ettore per la passione e la competenza dimostrate in questi anni".

Messina non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. La società ha lasciato intendere che la decisione èstata presa di comune accordo, nel rispetto reciproco.

Il percorso europeo e le prospettive

La separazione tra Messina e Milano segna la fine di un ciclo importante per il club lombardo. In Eurolega, l’Olimpia ha raggiunto risultati significativi sotto la guida del tecnico italiano, consolidando la propria presenza tra le principali realtà europee. Il futuro della panchina milanese resta aperto, mentre Messina è riconosciuto come uno degli allenatori più influenti del basket continentale.

La conclusione dell’esperienza di Messina a Milano rappresenta una svolta cruciale per la società, che dovrà individuare una nuova guida tecnica per proseguire il percorso di crescita.