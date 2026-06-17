La nazionale sudcoreana di calcio ha deciso di boicottare la stampa del proprio Paese. La decisione è maturata a seguito di un grave episodio avvenuto durante un allenamento a Guadalajara, in Messico, dove alcuni cronisti avrebbero deriso il capitano Son Heung‑min per il suo servizio militare. La conversazione, registrata e poi diffusa pubblicamente, ha scatenato la ferma reazione della squadra, che ha interrotto ogni rapporto con i media nazionali.

Il caso Son Heung-min e la solidarietà della squadra

Al centro della vicenda c'è Son Heung‑min, trentatreenne attaccante ex Tottenham e ora al Los Angeles FC.

Pur essendo legalmente esentato dai ventuno mesi di servizio obbligatorio grazie alla medaglia d’oro conquistata ai Giochi Asiatici del duemila diciotto, Son aveva comunque svolto tre settimane di addestramento di base con i Marines nel duemila venti. La diffusione dell’audio con le critiche ha spinto i giocatori a fare quadrato attorno al capitano, decidendo di evitare i rapporti con la stampa nazionale in segno di solidarietà.

La posizione della Federazione Calcistica Coreana

La Federazione Calcistica Coreana ha espresso il proprio sconcerto. Ha dichiarato che “la recente diffusione di conversazioni inappropriate tra alcuni giornalisti presso il centro di allenamento ha causato grande shock e delusione alla squadra”.

Pur rispettando l’attività giornalistica, la Federazione ha sottolineato che il lavoro sul campo deve essere condotto nel rispetto e nella fiducia reciproci, e che “il rispetto e la tutela dei giocatori devono avere la priorità”.

Il valore del servizio militare in Corea del Sud

Il servizio militare è un tema profondamente sentito e obbligatorio per tutti gli uomini abili in Corea del Sud, con esenzioni concesse solo per eccezionali successi, come quelli sportivi di alto livello. L'esenzione di Son Heung‑min, ottenuta grazie alla medaglia d'oro ai Giochi Asiatici del duemila diciotto, ne è un esempio. La derisione del suo adempimento, seppur volontario e di durata ridotta, ha toccato una corda sensibile nella cultura coreana, amplificando la gravità dell'incidente.

Il calendario della nazionale nel torneo

Sul fronte sportivo, la Corea del Sud ha iniziato il girone con una vittoria per due a uno contro la Repubblica Ceca. La prossima sfida vedrà la nazionale affrontare il Messico venerdì diciassette giugno, alle tre ora italiana.