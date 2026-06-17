Il tennista italiano Lorenzo Musetti ha ufficialmente annunciato la sua assenza dal prestigioso torneo di Wimbledon, aggiungendo un ulteriore e significativo forfait a una stagione sportiva già pesantemente condizionata da persistenti problemi fisici. La notizia, che ha generato delusione tra gli appassionati, è stata diffusa direttamente dall'atleta attraverso i suoi canali social, dove ha dettagliato le motivazioni che lo hanno spinto a prendere questa difficile decisione.

La rinuncia e il percorso di recupero

Fermo da diverse settimane a causa di un infortunio subito durante gli Internazionali di Roma, il giovane talento azzurro aveva già dovuto rinunciare alla partecipazione al Roland Garros.

L'infortunio, una lesione al retto femorale della coscia sinistra, ha richiesto un periodo di riabilitazione intensivo. Musetti aveva anche saltato il torneo del Queen’s, evento chiave di preparazione sull’erba che tradizionalmente precede il Major londinese, a causa del medesimo problema fisico.

Nel suo messaggio, il tennista ha voluto rassicurare i suoi sostenitori riguardo lo stato del suo percorso di guarigione: “Desidero aggiornarvi sul mio recupero dall’infortunio di Roma: la riabilitazione sta procedendo molto bene ed i risultati medici sono incoraggianti”. Queste parole evidenziano un progresso positivo sul fronte clinico, offrendo una nota di speranza per il futuro rientro in campo.

Priorità al rientro in piena forma

Nonostante i progressi nella riabilitazione, la realtà della preparazione atletica ha imposto una scelta prudente. Musetti ha infatti spiegato che, “non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest’anno non potrò competere a Wimbledon”. L'obiettivo iniziale era proprio quello di rientrare per il torneo sull'erba più famoso del mondo, ma il persistere delle condizioni fisiche non ottimali ha reso questa opzione impraticabile. La necessità di un recupero totale e di una preparazione fisica adeguata per affrontare le sfide di un torneo così impegnativo ha prevalso su ogni altra considerazione.

Con grande trasparenza, Lorenzo Musetti ha ribadito la sua visione a lungo termine: “Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%”. Un messaggio chiaro che sottolinea l'importanza di non affrettare i tempi e di privilegiare la piena integrità fisica per evitare ricadute. Ha concluso il suo annuncio esprimendo gratitudine per il supporto costante ricevuto: “Grazie per il vostro supporto costante. Ci vediamo presto”, lasciando intendere un prossimo ritorno sui campi da gioco, ma solo quando sarà pienamente ristabilito e pronto a competere ai massimi livelli.