La difesa dei Dallas Cowboys necessita rinforzi. Jordyn Brooks, linebacker dei Miami Dolphins, è in scadenza di contratto. Per i Dolphins, la scelta è tra rinnovare o cederlo per scelte al draft. I Dolphins, in ricostruzione con un nuovo staff, potrebbero optare per la cessione, acquisendo capitale futuro. Per i Cowboys, Brooks sarebbe un rinforzo cruciale, dato che DeMarvion Overshown non ha pienamente convinto come titolare. La difesa di Dallas, limitante nel 2025, subì 30.1 punti a partita.

Proposta di scambio e motivazioni

Dallas potrebbe offrire una scelta al secondo giro del draft 2027, eventualmente con una selezione minore, per superare la concorrenza.

Miami otterrebbe capitale per la ricostruzione, mentre Dallas acquisirebbe un giocatore di impatto immediato. Integrare un All-Pro nel roster è irrinunciabile per i Cowboys, anche a costo di sacrificare una scelta importante.

La finestra per il Super Bowl dei Cowboys è legata a Dak Prescott. La dirigenza mira a rafforzare la squadra nel breve termine. Brooks, che nella scorsa stagione ha guidato la NFL con 183 tackle e 3,5 sack, potrebbe essere il tassello finale per una difesa che cerca maggiore solidità.

Contesto strategico delle franchigie

Brooks è considerato dai Dolphins uno dei tre pilastri, ma a differenza di Achane e Brewer, non ha ancora rinnovato, rischiando la perdita. I Cowboys hanno già investito in altri linebacker, ma l'idea di acquisire un All-Pro come Brooks è una tentazione forte. La trattativa segnerebbe un punto di svolta: accelererebbe la ricostruzione di Miami e colmerebbe lacune difensive di Dallas in una stagione cruciale.