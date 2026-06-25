La copertura televisiva di Wimbledon 2026 da parte di ESPN si arricchisce di due figure di spicco del panorama sportivo internazionale. Andy Roddick, ex numero uno del mondo e tre volte finalista ai Championships, farà il suo atteso debutto come analista per il network statunitense. Questa importante novità, ufficializzata in vista dell’inizio del torneo il 29 giugno, rappresenta un momento significativo per gli appassionati di tennis e gli addetti ai lavori.

Roddick, vincitore degli US Open 2003 e ultimo tennista statunitense a conquistare un titolo del Grande Slam in singolare maschile, è riconosciuto anche per il suo successo come podcaster.

La sua profonda esperienza e la sua spiccata personalità sono state evidenziate da Patrick McEnroe, collega e analista di ESPN, che ha dichiarato: “Ha una grande personalità. Ha fatto un lavoro incredibile con il suo podcast. Come giocatore sappiamo cosa ha fatto vincendo gli US Open e raggiungendo più finali, anche a Wimbledon. È molto schietto, intelligente e con opinioni forti. Penso che sarà fantastico. Sarà molto divertente lavorare con lui”.

Rece Davis nuovo conduttore per Wimbledon

Un’altra rilevante novità riguarda la conduzione: Rece Davis, volto storico di ESPN e premiato con l’Emmy Award, farà il suo esordio come conduttore della copertura di Wimbledon. Davis, celebre per la conduzione di College GameDay e altri programmi di punta legati al football e al basket, affiancherà Malika Andrews nella presentazione in studio e dal vivo durante le giornate cruciali del torneo.

In particolare, condurrà “Breakfast at Wimbledon” l’11 e 12 luglio alle 10:00 ET.

“Il prestigio di Wimbledon nell’universo sportivo è impareggiabile. Sono entusiasta di unirmi al nostro team d’élite di ESPN che mette tutto nella copertura del torneo, rendendola approfondita, innovativa e coinvolgente”, ha affermato Davis. “È un vero privilegio per me poter vivere Wimbledon per la prima volta e condividerlo con i nostri fan”. Linda Schulz, vicepresidente della produzione ESPN, ha aggiunto: “Rece è un’aggiunta straordinaria al nostro team di Wimbledon. La sua esperienza e versatilità lo rendono una delle voci più rispettate della televisione sportiva. Altrettanto importante, ha una naturale capacità di mettere le persone a proprio agio e di far emergere le storie che risuonano con i fan.

Siamo entusiasti che gli spettatori possano apprezzare l’energia e l’intuizione che porterà alla copertura di ESPN dai Championships”.

La squadra di commento e il calendario delle trasmissioni

La squadra completa di commentatori e analisti di ESPN per Wimbledon 2026 include nomi come Jason Goodall, Coco Vandeweghe, Chris Eubanks, James Blake, Caroline Wozniacki, Chris Fowler, Patrick McEnroe, John McEnroe, Mary Joe Fernandez, Sam Querrey e Kris Budden. La copertura televisiva prenderà il via il 29 giugno con trasmissioni quotidiane da tutti i 18 campi, disponibili su ESPN, ESPN2, ESPN Deportes e in streaming sull’app ESPN per gli abbonati al piano Unlimited.

Il canale ABC trasmetterà alcune partite degli ottavi di finale domenica 5 luglio, tra le 12:00 e le 17:00 ET.

Le finali femminili e di doppio maschile sono in programma sabato 11 luglio, mentre le finali maschili e di doppio femminile si terranno domenica 12 luglio. Sono previste anche repliche su ABC dei campionati femminili e maschili nei pomeriggi dell’11 e 12 luglio alle 15:00 ET.

Un’assenza di rilievo quest’anno sarà quella di Chrissie Evert, storica campionessa e voce di ESPN, che non parteciperà alla copertura a causa del ritorno della sua battaglia contro il cancro. Il team di ESPN si prepara quindi a raccontare uno degli eventi più prestigiosi del tennis mondiale con una squadra rinnovata e ricca di esperienza.

L'apporto di Rece Davis alla squadra ESPN

L’arrivo di Rece Davis è stato accolto con grande entusiasmo.

La sua riconosciuta capacità di mettere a proprio agio ospiti e colleghi, unita all’abilità di valorizzare le storie che appassionano il pubblico, rafforza ulteriormente la proposta editoriale di ESPN. Il network punta su una narrazione coinvolgente e su una squadra di esperti per offrire una copertura completa e innovativa del torneo di Wimbledon, garantendo agli spettatori un’esperienza ricca di insight e emozioni.